行政院長卓榮泰昨（9）日出席全國商業總會與政府官員座談會，針對財劃法修法陷入僵局問題，卓榮泰表示，立院新版財劃法，計算方式恐導致345億元無法分配，中央財源恐被掏空，長期可能出現「中央空虛、地方過強」的失衡情況。

商總理事長許舒博說，最近朝野關係不是很好，這不是企業界樂見，八大工商團體願意擔任中間的橋梁，只要合規合理，願意扮演一定角色，「所有的理事長一起拜會各個黨團，要求他們做出正確的判斷，這是企業界共同的心聲」。

許舒博表示，工商界期盼一個穩定且安全的經營環境，讓企業能夠長期深耕並持續發展，為了國家安全、經濟發展與人民安定，工商團體願意在合規合理的前提下請各理事長拜會各黨團。