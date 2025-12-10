快訊

產業願扮朝野橋梁

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

行政院長卓榮泰昨（9）日出席全國商業總會與政府官員座談會，針對財劃法修法陷入僵局問題，卓榮泰表示，立院新版財劃法，計算方式恐導致345億元無法分配，中央財源恐被掏空，長期可能出現「中央空虛、地方過強」的失衡情況。

商總理事長許舒博說，最近朝野關係不是很好，這不是企業界樂見，八大工商團體願意擔任中間的橋梁，只要合規合理，願意扮演一定角色，「所有的理事長一起拜會各個黨團，要求他們做出正確的判斷，這是企業界共同的心聲」。

許舒博表示，工商界期盼一個穩定且安全的經營環境，讓企業能夠長期深耕並持續發展，為了國家安全、經濟發展與人民安定，工商團體願意在合規合理的前提下請各理事長拜會各黨團。

台灣11月出口創單月新高 全年破6千億美元

在人工智慧（ＡＩ）商機等因素帶動下，我國十一月出口來到六四○點五億美元的歷年單月新高，今年以來第三度超越南韓同期表現；此...

經濟成長率有望破7 許舒博：不能報喜不報憂

商總昨邀行政院長卓榮泰座談，卓揆提到各方預估台灣今年的經濟成長率可達百分之七點三七，商總理事長許舒博指出，主要都是高科技...

出口大爆發 前11月輸美占比逾三成

11月出口刷新單月紀錄，五大出口市場同步上揚，又以對美國出口表現最亮眼，包含出口值、年增率、出超規模都是歷年單月新高，前...

國安基金增至兆元10日審查 財部建議向金融機構借款限額提高至7,000億

立法院財委會今（10）日審查國安基金設置及管理條例，擬將國安基金規模從現有的5,000億元上修至1兆元。根據國安基金委員...

丁學文專欄／展望2026年 AI還會是經濟穿雲箭？

最新一期的《經濟學人》雜誌帶領人們回顧了互聯網泡沫破裂前5年的歷史後發現，市場總在來回十多次的波動下繼續攀升，不管人工智慧有沒有泡沫，相關股票的估值有多高，識別泡沫破裂原本就困難，用高估值嚇自己只會成為錯失機會的驚弓鳥。如此看來，2026年未必只有烏雲，AI這支穿雲箭將成為全球經濟的最大期待，我們該怎麼解讀？

11月出口創高寫六驚喜 年增56％ 連25紅 全年飛越6,000億美元

財政部昨（9）日公布11月出口640.5億美元，創歷年單月新高，年增56％，連25紅，增幅是近15年半來最強。在AI大爆...

