商總與卓揆座談 大喊缺工

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
商總昨舉辦座談會，理事長許舒博（右）邀請行政院長卓榮泰及部會首長一同與會。記者許正宏／攝影
商總昨舉辦座談會，理事長許舒博（右）邀請行政院長卓榮泰及部會首長一同與會。記者許正宏／攝影

全國商業總會昨（9）日協同各商業領袖，與行政院長卓榮泰座談，並就國內服務業當前關切之產業議題共十個面向，齊聚超過80個行業，向政府提出65項建議案，提案規模為歷年之最，其中，有多達九案與缺工相關。

商總昨日辦理「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博與卓揆共同主持，包括財政部長莊翠雲、勞動部長洪申翰、環境部長彭啓明、金管會主委彭金隆等首長均出席。會中由各界商業領袖共同提案，向政府提出施政建言。

其中，包含廢棄物清除、觀光旅館、紙器、資源回收、果菜批發、石油化學品儲槽、塑膠製品、機器、人力仲介等多個行業，皆反映其人力資源困境。

卓榮泰致詞表示，今年台灣經濟成長率可達到7.37%，這是非常非常高的數字，在這麼多國際變動及國內天災地變、及行政院與立法院仍在磨合過程當中，能夠得到這樣的成績，完全是產業跟人民在穩定中求取更多成果與發展。

許舒博指出，服務業對台灣經濟至關重要，總產值將近新台幣15兆元，占國內GDP六成以上；就業人口約705萬人，亦占總就業人口逾六成。他強調，企業穩健發展是國家安定力量，但業者正承受來自多方壓力。

產業界當前面臨的最大難題是「缺工」，此次座談會多達九個提案聚焦人力短缺，且問題已蔓延至基層行業。

許舒博指出，不僅觀光、旅宿業找不到人，連廢棄物清除、資源回收、紙器製造等攸關民生的基礎產業，都面臨工人嚴重不足窘境。

與會業者建議技術工延長留任時間、鼓勵外籍學生留台就業，以及外籍幫傭引進，希望優先考量醫療長照迫切需求的家庭。

許舒博表示，缺工問題雖然還不到「壓垮經濟」程度，卻有一定衝擊，尤其服務業缺工比其他產業更嚴重，製造業未來可透過AI、數位化逐漸減少勞力需求，服務業很難以機器完全取代。

除缺工議題，今年產業界面對美國「對等關稅」不確定性因素影響，同時配合政府政策，概括承受新增國定假日「4+1」及工資調漲等營運成本，此刻正需要更友善、親商之營商環境，以共同因應未來挑戰。

台灣11月出口創單月新高 全年破6千億美元

在人工智慧（ＡＩ）商機等因素帶動下，我國十一月出口來到六四○點五億美元的歷年單月新高，今年以來第三度超越南韓同期表現；此...

經濟成長率有望破7 許舒博：不能報喜不報憂

商總昨邀行政院長卓榮泰座談，卓揆提到各方預估台灣今年的經濟成長率可達百分之七點三七，商總理事長許舒博指出，主要都是高科技...

出口大爆發 前11月輸美占比逾三成

11月出口刷新單月紀錄，五大出口市場同步上揚，又以對美國出口表現最亮眼，包含出口值、年增率、出超規模都是歷年單月新高，前...

國安基金增至兆元10日審查 財部建議向金融機構借款限額提高至7,000億

立法院財委會今（10）日審查國安基金設置及管理條例，擬將國安基金規模從現有的5,000億元上修至1兆元。根據國安基金委員...

丁學文專欄／展望2026年 AI還會是經濟穿雲箭？

最新一期的《經濟學人》雜誌帶領人們回顧了互聯網泡沫破裂前5年的歷史後發現，市場總在來回十多次的波動下繼續攀升，不管人工智慧有沒有泡沫，相關股票的估值有多高，識別泡沫破裂原本就困難，用高估值嚇自己只會成為錯失機會的驚弓鳥。如此看來，2026年未必只有烏雲，AI這支穿雲箭將成為全球經濟的最大期待，我們該怎麼解讀？

11月出口創高寫六驚喜 年增56％ 連25紅 全年飛越6,000億美元

財政部昨（9）日公布11月出口640.5億美元，創歷年單月新高，年增56％，連25紅，增幅是近15年半來最強。在AI大爆...

