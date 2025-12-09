快訊

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

涉案第4警 中和警分局偵查佐甫洩密交保又遭拘提

幸運兒是誰？他七堵火車站內超商購物 雲端發票樂中百萬

台捷交流升溫 龔明鑫四訪捷克提五大合作領域

中央社／ 台北9日電

經濟部長龔明鑫7日至9日率經貿訪團第四度造訪捷克，會晤捷克國會高層及政府官員，並與企業界交流，盼進一步深化雙邊在產業、科技與投資等領域的合作。

經濟部透過新聞稿指出，龔明鑫此行拜會捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、眾議院友台小組主席班達（MarekBenda）及前議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）等高層官員，雙方就台捷產業、技術合作及未來策略進行深入討論。龔明鑫也出席台捷企業交流餐會，就台捷經貿合作展望發表演說，並拜訪去年啟用的布拉格「台灣貿易投資中心」。

經濟部表示，龔明鑫在會談中多次提到，感謝捷克開啟「善的循環」，包括2021年捐贈疫苗給台灣，以及捷克國會高層先後率團訪台；台灣也持續以經貿訪團回訪，形成正向循環。

龔明鑫指出，捷克是台灣在中東歐最大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達23.7億美元、年成長率94.79%；台商赴捷投資以資通訊業為主，共累計2.21億美元。

在合作進展方面，自2021年起台捷已有直航航班，中東歐投資基金共投資4案、金額達1960萬歐元；融資基金也協助4案、合計7516萬歐元。學研合作則涵蓋11所捷克大學、13個領域，共85名捷克學生來台就學或訓練；半導體領域也已建立合作機制。

展望未來台捷合作趨勢，龔明鑫提出AI、無人機與航太、電動車、雷射和電子顯微鏡5大方向。他表示，台灣供應鏈優勢與捷克製造專長互補，合作潛力強勁，歐盟啟動「AI超級工廠」補助計畫，台灣可助捷克爭取算力中心落地；同時，捷克為台灣無人機第三大出口市場，且具先進技術與烏克蘭策略連結，在「非紅供應鏈」布局中具關鍵角色。

經濟部表示，為落實「立足台灣、布局全球」的目標，布拉格台灣貿易投資中心自去年成立至今已服務13案、23家次，主要聚焦半導體、電池與電纜、無人機及AI航太等產業。龔明鑫也肯定中心在協助台商處理簽證、土地、稅務及電力供應等投資事務上已展現成效。

《商業登記法》、《公司法》修正三讀 商業登記後應參加勞動講習

回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

中國最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句「Coming Soon」

大陸瑞幸咖啡來台展店 龔明鑫：未禁止，但大陸母公司還是要申請

大驚奇！台灣11月出口第3度超車南韓 領先差距再擴大

受惠人工智慧（AI）商機，11月資通與視聽產品、電子零組件出口表現亮眼，財政部今天公布最新數據，11月總出口640.5億...

投資減少、收益走高 台商在大陸到底發生了什麼？

金管會9日公布，今年前三季台商赴陸投資大減1,003億元，但同期投資收益卻飆至3,941億元寫新高，銀行圈指出，撤出的多...

東協投資趨勢報告：美中貿易衝突激發台商投資東協 未來10年仍是熱區

中經院9日發布一份橫跨7年（2017—2024）的東協投資趨勢調查報告，顯示全球與台商在東協的投資均呈現大幅攀升，但不同...

台灣上市櫃公司總市值逾3兆美元 賴總統呼籲為員工加薪

賴清德總統9日以錄影方式，為台灣上市櫃公司協會「十年共榮，企業永續驅動力論壇」致詞。他提及，截至今年9月底，台灣上市櫃公...

台商大陸獲利前3季創近十年同期新高 投資卻首度衰退

金管會今日公布上市櫃公司赴大陸及海外地區投資及獲利最新統計。截至第三季止，上市櫃公司赴大陸投資占全體上市櫃公司比重67....

調查：美中貿易戰加速去風險化 台商投資東協破6200家

中經院與美商鄧白氏台灣分公司今天合作發布「台商在東協投資趨勢調查報告」，發現美中貿易衝突促使台商加快東協布局，統計已經突...

