台捷交流升溫 龔明鑫四訪捷克提五大合作領域

經濟部長龔明鑫7日至9日率經貿訪團第四度造訪捷克，會晤捷克國會高層及政府官員，並與企業界交流，盼進一步深化雙邊在產業、科技與投資等領域的合作。

經濟部透過新聞稿指出，龔明鑫此行拜會捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、眾議院友台小組主席班達（MarekBenda）及前議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）等高層官員，雙方就台捷產業、技術合作及未來策略進行深入討論。龔明鑫也出席台捷企業交流餐會，就台捷經貿合作展望發表演說，並拜訪去年啟用的布拉格「台灣貿易投資中心」。

經濟部表示，龔明鑫在會談中多次提到，感謝捷克開啟「善的循環」，包括2021年捐贈疫苗給台灣，以及捷克國會高層先後率團訪台；台灣也持續以經貿訪團回訪，形成正向循環。

龔明鑫指出，捷克是台灣在中東歐最大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達23.7億美元、年成長率94.79%；台商赴捷投資以資通訊業為主，共累計2.21億美元。

在合作進展方面，自2021年起台捷已有直航航班，中東歐投資基金共投資4案、金額達1960萬歐元；融資基金也協助4案、合計7516萬歐元。學研合作則涵蓋11所捷克大學、13個領域，共85名捷克學生來台就學或訓練；半導體領域也已建立合作機制。

展望未來台捷合作趨勢，龔明鑫提出AI、無人機與航太、電動車、雷射和電子顯微鏡5大方向。他表示，台灣供應鏈優勢與捷克製造專長互補，合作潛力強勁，歐盟啟動「AI超級工廠」補助計畫，台灣可助捷克爭取算力中心落地；同時，捷克為台灣無人機第三大出口市場，且具先進技術與烏克蘭策略連結，在「非紅供應鏈」布局中具關鍵角色。

經濟部表示，為落實「立足台灣、布局全球」的目標，布拉格台灣貿易投資中心自去年成立至今已服務13案、23家次，主要聚焦半導體、電池與電纜、無人機及AI航太等產業。龔明鑫也肯定中心在協助台商處理簽證、土地、稅務及電力供應等投資事務上已展現成效。