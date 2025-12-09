投資減少、收益走高 台商在大陸到底發生了什麼？

金管會9日公布，今年前三季台商赴陸投資大減1,003億元，但同期投資收益卻飆至3,941億元寫新高，銀行圈指出，撤出的多為經營不佳者，留下者，反因供應鏈集中、競爭者退場而獲利大增。顯示產業榮枯差異正快速擴大。

金管會指出，前三季台商大幅縮減赴陸投資，主要受美元走弱影響，使折算後的台幣金額自然縮水；若剔除匯率因素，前三季仍小幅增加86億元。

金融業者認為，數據真正反映的是台商布局調整，撤守者撤得更快、獲利者持盈保泰但不再大筆加碼，使整體呈現投資減少但收益走高的背離現象。

從產業別觀察，分歧最為明顯。尤其是電子供應鏈全面受惠需求回溫與供應鏈集中效應，「其他電子業」前三季大賺1,656億元、年增27%居冠，「電子零組件業」也賺656億元、年增19%；水泥業則因大陸售價止跌回升，由虧轉盈。

這顯示了留下的大型電子台廠在市場汰弱留強後，市占提高、議價力增強，使獲利顯著放大。

反觀受衝擊產業多集中在傳產，包括運動休閒、造紙與其他產業等，均因內需疲弱、庫存壓力與原物料成本高漲，獲利明顯下滑。電子逆勢賺、傳產續承壓，凸顯台商在大陸的產業結構加速分裂。

更值得注意的是，撤守並非單點現象，而是資本版圖全面重組。

金管會統計前三季上市櫃公司新增海外（不含大陸）投資達6,949億元、寫同期次高；若與排除匯率效應，赴陸僅小增86億元相較，海外增資規模更是大陸的81倍。

整體顯示，台商正降低對大陸投資依賴，並將新增資金大舉轉往其他市場。

金融圈觀察，台商正從過去「全面深耕」轉向「強者續留、弱者撤離」的新局面。投資減、獲利增的背離，是產業分化與供應鏈重整下的結構性趨勢。