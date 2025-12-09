快訊

交通違規17萬罰單沒繳 又酒駕撞死醫大生…他喊「知錯了」求輕判

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

大學申請入學醫學、中醫系「棄英文改採社會」 中國醫大揭決定關鍵

投資減少、收益走高 台商在大陸到底發生了什麼？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台商示意圖。圖／AI生成
台商示意圖。圖／AI生成

金管會9日公布，今年前三季台商赴陸投資大減1,003億元，但同期投資收益卻飆至3,941億元寫新高，銀行圈指出，撤出的多為經營不佳者，留下者，反因供應鏈集中、競爭者退場而獲利大增。顯示產業榮枯差異正快速擴大。

金管會指出，前三季台商大幅縮減赴陸投資，主要受美元走弱影響，使折算後的台幣金額自然縮水；若剔除匯率因素，前三季仍小幅增加86億元。

金融業者認為，數據真正反映的是台商布局調整，撤守者撤得更快、獲利者持盈保泰但不再大筆加碼，使整體呈現投資減少但收益走高的背離現象。

從產業別觀察，分歧最為明顯。尤其是電子供應鏈全面受惠需求回溫與供應鏈集中效應，「其他電子業」前三季大賺1,656億元、年增27%居冠，「電子零組件業」也賺656億元、年增19%；水泥業則因大陸售價止跌回升，由虧轉盈。

這顯示了留下的大型電子台廠在市場汰弱留強後，市占提高、議價力增強，使獲利顯著放大。

反觀受衝擊產業多集中在傳產，包括運動休閒、造紙與其他產業等，均因內需疲弱、庫存壓力與原物料成本高漲，獲利明顯下滑。電子逆勢賺、傳產續承壓，凸顯台商在大陸的產業結構加速分裂。

更值得注意的是，撤守並非單點現象，而是資本版圖全面重組。

金管會統計前三季上市櫃公司新增海外（不含大陸）投資達6,949億元、寫同期次高；若與排除匯率效應，赴陸僅小增86億元相較，海外增資規模更是大陸的81倍。

整體顯示，台商正降低對大陸投資依賴，並將新增資金大舉轉往其他市場。

金融圈觀察，台商正從過去「全面深耕」轉向「強者續留、弱者撤離」的新局面。投資減、獲利增的背離，是產業分化與供應鏈重整下的結構性趨勢。

台商 金管會

延伸閱讀

國銀對陸曝險下降 金管會明年不赴陸金檢、重點規劃新南向國家

金管會罰鍰連兩年「低標」！前十一月僅1.7億餘元 發生什麼事？

機車族注意！金管會提醒：未投保強制險 超過6個月註銷牌照

川普才批准銷陸！傳大陸將限制輝達H200晶片進口 恐與這原因有關

相關新聞

大驚奇！台灣11月出口第3度超車南韓 領先差距再擴大

受惠人工智慧（AI）商機，11月資通與視聽產品、電子零組件出口表現亮眼，財政部今天公布最新數據，11月總出口640.5億...

投資減少、收益走高 台商在大陸到底發生了什麼？

金管會9日公布，今年前三季台商赴陸投資大減1,003億元，但同期投資收益卻飆至3,941億元寫新高，銀行圈指出，撤出的多...

東協投資趨勢報告：美中貿易衝突激發台商投資東協 未來10年仍是熱區

中經院9日發布一份橫跨7年（2017—2024）的東協投資趨勢調查報告，顯示全球與台商在東協的投資均呈現大幅攀升，但不同...

台灣上市櫃公司總市值逾3兆美元 賴總統呼籲為員工加薪

賴清德總統9日以錄影方式，為台灣上市櫃公司協會「十年共榮，企業永續驅動力論壇」致詞。他提及，截至今年9月底，台灣上市櫃公...

台商大陸獲利前3季創近十年同期新高 投資卻首度衰退

金管會今日公布上市櫃公司赴大陸及海外地區投資及獲利最新統計。截至第三季止，上市櫃公司赴大陸投資占全體上市櫃公司比重67....

調查：美中貿易戰加速去風險化 台商投資東協破6200家

中經院與美商鄧白氏台灣分公司今天合作發布「台商在東協投資趨勢調查報告」，發現美中貿易衝突促使台商加快東協布局，統計已經突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。