卓榮泰：打造台灣主權AI算力成為全球前五大 吸引千億創投基金

行政院長卓榮泰9日出席第三屆「IT Matters Awards」頒獎典禮時表示，有關主權AI算力建設，政府希望打造臺灣成為全世界前五大算力中心，同時培育更多AI人才，吸引千億創投基金，投入發展我國AI產業建設。

卓榮泰指出，政府已提出「AI新十大建設」金字塔計畫，並於明（2026）年度中央政府總預算案編列311億元。其中，在金字塔上層部分為臺灣AI軟體登峰計畫。臺灣硬體製造已獲全世界肯定，而軟體必須迎頭趕上，因此透過AI軟體登峰計畫，加速我國軟體研發，並鼓勵百工百業導入智慧應用，成為資料中心，發展解決問題的能力，進而形成「全民智慧生活圈」，使國人到各地都能享有AI科技服務，讓臺灣成為真正的智慧科技島。

此外，卓榮泰表示，政府將加速研發矽光子、量子電腦、AI機器人與無人載具等關鍵技術。其中，在矽光子部分，目前全光傳輸技術已取得領先科技定位，我國也在CoWoS半導體先進封裝技術上取得相當進展，有助發展矽光子技術。在量子電腦方面，除了持續精進設備之外，政府也鼓勵更多年輕人前往海外，學習先進量子電腦技術，並將技術帶回國內發展。在無人載具與AI機器人方面，考量紅色供應鏈引發資通訊安全疑慮，全世界都希望儘速發展非紅供應鏈，而臺灣擁有硬體建設優勢，以及非常優質的AI人才，因此最具實力，若能加速發展無人載具與AI機器人，未來不論商用、軍用或救災，都能在非紅供應鏈上扮演關鍵角色。

卓榮泰進一步說，有關主權AI算力建設，政府希望打造臺灣成為全世界前五大算力中心，並開放公共資訊予全民共享，以充分被應用、研發與保存；同時培育更多AI人才，吸引千億創投基金，投入發展我國AI產業建設，包括推動「兆元投資國家發展方案」，以及金融監督管理委員會提出「2年有感、4年有變、6年有成」目標，積極打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」，而目前推動1年多來，已展現不錯成績，高雄所設立的示範專區，已吸引數十家銀行、證券、壽險公司進駐，未來也期盼將高雄示範專區的成功經驗複製到臺灣其他縣市。

卓榮泰強調，為使AI基礎建設均衡發展，政府不會將重心僅侷限在新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區或臺南沙崙科學園區，而是要讓臺灣各地都建設成為具備研發基礎，適合AI發展的基地。但目前明年度中央政府總預算案仍在立法院尚未付委審查，唯有審議通過，政府各部會才能齊步大力向前走，也請今日所有獲獎者與政府共同攜手合作，運用研發創意，讓政府在推動「AI新十大建設」過程中，取得更好的戰略地位。