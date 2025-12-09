卓榮泰：估今年經濟成長率達7.37% 將推動雙金字塔計畫

行政院長卓榮泰9日出席「榮耀拾光 永續齊行 台灣企業永續驅動力論壇」時表示，今年國家經濟成長率預測達到7.37%，政府在新的一年，將推動「國力新十大動能」及「AI 新十大建設」的雙金字塔計畫，實踐對人民的承諾，也期盼企業在台灣的關鍵時刻，發揮關鍵角色。

卓榮泰首先恭喜主辦單位臺灣上市櫃公司協會成立10周年，並表示此次論壇集合總市值超過3兆元台幣的企業，但相對於經濟發展，政府更重視經濟果實是否能公平分配，更關心企業背後廣大的勞工朋友，因為這才是文明社會的象徵。如同政府把公務員當作國家資產，也希望各企業將員工視為產業資產，與政府共同給予從業人員更多的照顧。

卓榮泰指出，今（2025）年9月30日，他在立法院進行施政報告，提出當前國家亟待推動「產業布局」、「災害復原」及「社會信任」等三個重建。台美關稅談判與政府支持措施，以及風災後家園復建的相關工作，均已依序進行中，但明（2026）年度中央政府總預算卻尚未被審查，一旦政府無預算，預計推動的公共建設、社會福利將難以展開，因此期待行政、立法兩院基於國家、社會及人民，重建信任關係，著手審查明年總預算。

卓榮泰表示，過去10年對台灣是極大挑戰，從對等關稅、天災地變持續接踵而來，政府逐一面對解決，今年國家經濟成長率預測達到7.37%，第1季5.54%、第2季7.71%、第3季8.21%，為過去罕見，這都是人民與產業界努力打拚的成果，政府的責任義務是由總統提出穩健的國家方向，行政內閣團隊不畏艱難地達成。

卓榮泰進一步說，10年來，台灣上市公司的市值從8,620億美元，增加至2兆9,680億美元，這是政府所做的三項努力及公私協力的成果：一是政府以數位、淨零雙軸轉型協助產業適應轉變，讓產業根留台灣，在台灣持續強化國內產業鏈、生產環境；二是政府堅守民主立場，守住台灣主權及尊嚴，與理念相近國家同在，使全世界期待台灣提升民主供應鏈的量能，滿足世界發展所需；三是大力推動能源轉型，面對極端氣候，發展多元綠能，來滿足能源政策。

卓榮泰指出，針對「2050淨零排放」，政府訂定第三期溫室氣體階段管制目標，2030年相較2025年降低排放28±2%。「台灣總體減碳行動計畫」在既有的淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫上，加碼推動六大部門減碳旗艦計畫，2026年共計編列902億元預算，從能源、製造、運輸、住商、農業及環境六大部門，齊力走向減碳淨零。這應是跨世代、跨領域、跨黨派的重要工作，但若缺少預算，則缺少一大塊的支持力量。

最後，卓榮泰再次感謝企業長期以來對台灣經濟發展的貢獻，政府會持續往前走，並學習民間效率，未來新的一年，將以「國力新十大動能」及「AI 新十大建設」的雙金字塔計畫，代表政府對人民的承諾，也期盼企業在台灣的關鍵時刻，發揮關鍵角色，讓國家在政治上拋棄黨派色彩，因為「先有國，才有家，先有國，才有黨」，我們共同攜手合作，讓行政、立法再度互相信任與授權，在賴清德總統所說的，讓國人健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣、壯大台灣的路上，一起往前走。