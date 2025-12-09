奧丁丁OwlPay Cash個人跨境匯款App 搶攻2300億美元法幣匯兌商機

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. 在9日宣布與全球領先數位支付公司Visa合作，將推出全新跨境匯款應用程式「OwlPay Cash」。藉由串接Visa Direct服務，OwlPay Cash美國用戶可直接將資金匯至全球26個主要地區的指定銀行帳戶，並以當地貨幣入帳，首波支援地區將包含墨西哥、印度、哥倫比亞、阿根廷、秘魯等高需求市場，強化奧丁丁在建立法幣與穩定幣基礎架構一站式服務的全球戰略布局。

奧丁丁在美國掛牌上市，並積極尋求擴大美國市場，增加美國營收比重。

奧丁丁去年與Visa簽訂協議，今年啟用VISA Direct Account（VDA）解決方案。透過連結全球逾110億個支付端點的Visa Direct服務，OwlPay Cash用戶可減少匯款過程隱藏費用，提升匯率透明度。在美國市場，OwlPay Cash同步攜手美國知名加密友善銀行Cross River Bank進行合規結算，為用戶提供無月費、費用結構透明且內建換匯機制的跨境匯款服務，滿足用戶日常法幣匯款需求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，對許多在美國工作、需要匯款回家的移民與自由工作者而言，跨境匯款往往意味著高成本與漫長等待。透過結合Visa Direct的全球高覆蓋網絡與OwlPay Cash的成本優勢、操作直覺的行動介面，希望OwlPay Cash App帶來真正的低手續費、清楚透明的定價與快速到帳特點。

根據BBVA Research最新數據顯示，2024年全球匯款總額預計將達9,050億美元，從美國匯出的金額高達2,300億美元 。美國目前約有4,800萬名移民，根據世界銀行的估計，目前多數跨境匯款的平均手續費仍高達約6.6%，遠高於聯合國永續發展目標（SDGs）所設定的3%全球目標。

