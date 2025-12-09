財部：全年出口確定超過6000億美元 寫近15年最強

快訊

中央社／ 台北9日電

人工智慧（AI）浪潮帶動11月出口續強，財政部預估第4季出口優於預期，年增幅上看48%至50%，且全年出口規模確定超過6000億美元，將是近15年來最大成長動能。

財政部統計處今天公布11月海關進出口貿易概況。11月出口上升至640.5億美元，年增率高達56%，連續25個月正成長；進口479.7億美元，年增45%。出口與進口值均刷新歷年單月新高紀錄。

財政部統計處長蔡美娜分析，今年以來美國關稅衝擊確實比預期小，同時AI運用突飛猛進、台灣半導體在地供應鏈完整、領導廠商同時具有產能及先進製程優勢，造就科技業外銷盛況。

蔡美娜說明，根據行政院主計總處最新預測，由於看好整體外銷能見度提升，因此今年出口依然會保有旺季效應，規模值將逐季上升，主計總處預測第4季出口將達1723億美元，不僅是收在今年高點，也是史上單季新高峰。

她提到，由於11月出口表現相當好，優於主計總處預期，估計第4季出口會比預期值高約150億美元左右；增幅方面，主計總處預估第4季商品出口年增36.84%，而若依據財政部統計處資料，上看48%至50%，緊追2010年第1季52.3%的史上最高紀錄。

全年展望方面，蔡美娜說明，今年全年出口規模確定會超過6000億美元，將與總進口值雙創歷年新高，出口方面將是金融海嘯之後、將近15年以來最大成長動能。

她也說，主計總處預估今年全年出超金額1406億美元，由於最近幾個月單月出超表現都還不錯，可望優於預期，有機會突破1500億美元水準。

財政部 外銷

