邁達特法說會／成為微軟年度最佳合作夥伴 AI、資安雙管齊下

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

系統整合廠商邁達特（6112）9日召開法說會，公司指出2026年ICT產業的成長引擎將來自於兩大部分，分別是AI資安，而公司在這兩個領域都和微軟有很深入的合作，同時為其打造的雲市集METAMatch，也讓邁達特成為微軟年度最佳合作夥伴。邁達特目前正積極開發與Copilot結合的一些專案，包含代理產品、自主開發及資安產品等，朝向AI應用整合的方向持續邁進。

首先在AI的部分，主要是針對資料整合進行開發，目的是把各種不同形式的資料如文字、影像及聲音等，利用AI對其進行整理再將其放入所謂的Data lake，成為一個數據倉儲。而METAMatch則是串連了許多獨立軟體商（ISV），讓他們能夠將自己開發的軟體整合到微軟的A9系統上，擴增其應用場景。

總經理施建成指出，在資安部分，可以分為兩部分，一個是對於AI的大語言模型本身進行保護，稱作Security for AI。因為企業在引進新的AI運算的時候，其實要有資安的功能來保護這一部分，避免原本的模型被入侵或是破壞。另外一個則是AI for Security，資安廠商在開發他們的資安產品時，要把AI功能引進到軟體內，能夠快速的根據收集到的資料進行分析，然後做出反應，所以施建成認為AI for Security跟Security for AI將會是公司未來在資安方面持續跟進的方向。

而針對海外子公司的部分，施建成表示目前美國子公司Brainstorm營運已開始回穩，並且今年在關稅的擔憂下有急單湧入，營收反而創下新高。未來這間公司將會作為邁達特甚至整個集團的前哨站，協助集團打入美國市場。

AI 資安 微軟

相關新聞

東協投資趨勢報告：美中貿易衝突激發台商投資東協 未來10年仍是熱區

中經院9日發布一份橫跨7年（2017—2024）的東協投資趨勢調查報告，顯示全球與台商在東協的投資均呈現大幅攀升，但不同...

台灣上市櫃公司總市值逾3兆美元 賴總統呼籲為員工加薪

賴清德總統9日以錄影方式，為台灣上市櫃公司協會「十年共榮，企業永續驅動力論壇」致詞。他提及，截至今年9月底，台灣上市櫃公...

調查：美中貿易戰加速去風險化 台商投資東協破6200家

中經院與美商鄧白氏台灣分公司今天合作發布「台商在東協投資趨勢調查報告」，發現美中貿易衝突促使台商加快東協布局，統計已經突...

不當勞動14年累計247件 勞動部提醒雇主皆依法裁罰

為穩定勞資關係及保障勞工權益，勞動部自2011年5月1日即依法組織「不當勞動行為裁決委員會」，聘請熟悉勞工法令與勞資關係...

泰山再改選董事唯一詹家人被踢出 未來經營霧裡看花

老牌食品廠泰山12月10日將舉行股東臨時會，提前全面改選董事。董事名單中，原本唯一的詹家人詹晋嘉卻被踢出，名單中幾乎全是殯葬業背景，且近半年來有約10位高階主管離職，讓外界對泰山的經營方向有如霧裡看花。 此外泰山2024年股東會上才剛改選過董事，為何此次又要重選？背後原因也和近年紛擾的經營權之爭脫不了關係……

農退儲金是什麼？圖解2修法版本 農民月退上看4.5萬

農退儲金為自主參加，現行制度為農民每月繳納基本工資1至10%不等，政府提撥對等比例。立委提出2版本修正草案，盼提高農民參與意願...

