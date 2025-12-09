東協投資趨勢報告：美中貿易衝突激發台商投資東協 未來10年仍是熱區

中經院9日發布一份橫跨7年（2017—2024）的東協投資趨勢調查報告，顯示全球與台商在東協的投資均呈現大幅攀升，但不同國家、產業與時點的變化呈現高度不對稱性，也凸顯供應鏈在地緣政治壓力下的重新洗牌。

中經院分析全球與台灣企業在東協十國布局的變化軌跡，將7年時間分為三大關鍵時期：美中貿易衝突（2018–2019）、新冠疫情（2020–2022.7）以及裴洛西訪台後階段（2022.8–2024）。

中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈指出，7年內全球企業在東協的投資規模加速成長94％，企業家數從614萬家躍升至1193萬家，其中又以疫情期間增速最快，新增超過300萬家。台商與全球企業情況略有不同，台商在同期的投資成長53％，家數從4057家增至6208家，但成長主要集中於美中貿易衝突期間，顯示台商為因應美國對中製商品課徵高關稅，提前布局至東協，以降低美中貿易戰的衝擊。

投資地點方面，全球企業布局較為平均，主要集中在越南與泰國兩大市場，合計約5成，產業分布則有7成投資在服務業，製造則以食品、塑膠、金屬、紡織等傳統產業為主。相較之下，台商投資更高度集中於越南與泰國，兩國即占台商投資加速總量的85.8％；至於產業分布，台商在製造業以電腦、電子與光學產品居多，服務業則以批發零售最具比重。

值得注意的是，台商的產業遷移存在明顯的時間差異，調查報告指出，傳統產業如金屬製品、紡織業，在2018年美中貿易衝突後即快速外移；然而，電子與光學等關鍵科技產業，則直到2022年裴洛西訪台後才大規模地前往東協投資；之後，台商製造業投資地點也從越南、泰國，擴展至馬來西亞與印尼。至於服務業，房地產業在新加坡，運輸與倉儲業在新加坡、泰國與菲律賓均明顯增加。

投資趨勢調查至2024年止，川普2025年1月就職後不久，即推出對等關稅政策，東協國家除了新加坡，普遍面臨的關稅風險從19％至40％，川普2.0是否影響台商對東協的投資？

參與調查計畫的KPMG亞太業務發展中心主持會計師吳政諺表示，台商最初前往東南亞投資主要誘因是廉價的勞工成本，未來的投資的增長不僅取決於台商意願，更有競爭者日本、韓國、歐美等對手對東南亞投資的態度，例如，現在的北越已然不便宜，台商在評估投資效益時，會尋求更便宜的區域。

即使面臨資源競爭，但吳政諺認為台灣在東協的投資最終還是會增加，只是這是一個漫長的過程，台灣與東協的連結將繼續升溫，主要是因為台商對於再往東協以外國家投資的意願降低，台灣人口只有2300萬，若要將幹部派往過多海外據點，台灣的人力資源會不夠分配，他認為，未來10年至15年間，東協仍會是台商重視的投資地區、合作夥伴。