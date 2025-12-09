台灣11月對美出口金額創高 年增1.8倍同寫新紀錄

人工智慧（AI）應用帶動台灣出口暢旺，財政部今天表示，11月台灣對美國出口244.2億美元，較去年同期大幅成長1.8倍，出口額與年增率均寫單月新高，對美出口占總出口達38.1%，刷新2009年9月以來的紀錄，顯示美國穩居台灣最大外銷市場趨勢，可望延續。

財政部今天公布11月出口640.5億美元、創歷年單月新高，年增56%，連續25個月正成長。

財政部統計處長蔡美娜表示，11月台灣對5大市場出口同步走高，其中對美國出口值、年增率、出超金額均創下單月新高紀錄。

她指出，台灣11月對美國出口244.2億美元、較去年同期大增1.8倍、出超199.1億美元，均創單月新高，幾乎全數來自於資通與視聽產品貢獻；前11月對美出口1760.4億美元、年增73.4%，增幅為歷年同期最強勁表現。

蔡美娜說明，11月對美出口占總出口38.1%，為近16年又3個月以來的新高點；從今年數據看來，美國穩居台灣第1大出口市場，也許這個趨勢會延續下去。

另觀察台灣對美外銷貨品，蔡美娜提及，近年資通與視聽產品占比大幅增加，自2018年全年24%，上升至今年前11月75.8%。

歐洲方面，台灣11月對歐洲出口41.1億美元，為歷年單月次高，年增36.8%，主要是銷往愛爾蘭、芬蘭、捷克、德國的資通與視聽產品大幅擴增。

台灣11月對東協出口年增31.5%，對日本出口年增18.2%，對中國大陸與香港出口年增16.5%。

蔡美娜補充，雖然台灣11月對中港出口年增率在5大市場敬陪末座，但出口規模達162.1億美元，為過去43個月以來最佳成績。

她分析，近年受全球供應鏈重組、去中國化趨勢、AI浪潮興起影響，出口市場結構明顯轉變，前11月對中港出口占比26.8%，為近24年來同期新低，相對地，台灣前11月對美國、東協出口占比增加至30.4%、18.7%，為近35年、11年同期新高。