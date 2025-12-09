台灣上市櫃公司總市值逾3兆美元 賴總統呼籲為員工加薪
賴清德總統9日以錄影方式，為台灣上市櫃公司協會「十年共榮，企業永續驅動力論壇」致詞。他提及，截至今年9月底，台灣上市櫃公司的總市值已經突破3兆美元。他希望上市櫃公司能把這份得來不易的果實跟員工一起分享，為員工加薪，帶動勞資良性循環，競爭力提升。
賴總統表示，台灣上市櫃公司協會成立十周年，凝聚了上市櫃公司的力量，推動公司治理與企業永續發展，讓台灣在疫情與國際情勢變動中，依然穩健前行。各位努力的成果，全世界都看見了。
賴總統指出，截至今年9月底，台灣上市櫃公司的總市值已經突破3兆美元，排名全球第8。台灣上市櫃公司不僅是台灣經濟的火車頭，更是台灣在全球變局中最關鍵的競爭力來源。
賴總統說，無論外在環境如何變化，數位轉型與綠色轉型、邁向永續發展，都是國家和企業長遠繁榮的基石。
他提到，為迎接全面智慧化新時代的來臨，政府將推動「AI新十大建設」，確保台灣在下一個世代維持競爭優勢。而面對氣候變遷的嚴峻挑戰，2050淨零排放已經是國家發展的重要目標。一定要推動國內產業低碳轉型與永續發展，打造完整的綠色供應鏈，才能夠提升產業的國際競爭力。
他也說，轉型關鍵在於資金和技術。因此，政府將「綠色金融」列為關鍵戰略，鼓勵資本市場發展永續金融工具，引導金融機構實施責任授信，全力引領資金流向支持ESG活動的企業。
賴總統表示，為因應美國對等關稅所帶來的衝擊，政府除了積極跟美國進行談判、降低關稅之外，已經提出930億的照顧方案，來協助中小微企業的金融支持、安定就業、促進研發以及開拓國際市場。
他請各位上市櫃企業領袖發揮「以大帶小」的精神，帶領供應鏈一起導入AI，來提升競爭力、落實ESG，把永續思維放進每一項決策中，共同打造經濟更強韌、社會更公平、環境更永續的台灣。
賴總統感謝上市櫃公司這幾年經營卓越、成績斐然，除了公司顯著獲利，也為台灣累積龐大財富。希望上市櫃公司能把這份得來不易的果實跟員工一起分享，為員工加薪，帶動勞資良性循環，競爭力提升，也讓社會更安定、更和諧。
