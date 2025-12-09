AI商機強勁拉抬 11月出口、進口雙創單月新高
財政部9日公布今年11月出口統計。受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客貨拉貨動能持續強勁，再加上傳統外銷旺季效應挹注，11月出口表現再創歷史單月新高640.5億美元，年增56％，連續25個月正成長；11月進口479.7億美元，也創歷年單月新高。
11月出口主要貨品中，資通與視聽產品因顯示卡、伺服器等出貨攀升，年增1.7倍，電子零組件受到AI商機蓬勃與記憶體價量齊揚帶動，年增29.3％，這兩類貨品出口值均創下單月新高。電子零組件與資通視聽產品合計占總出口比重達73.7％、合併年增51.8％。
11月對主要外銷市場同步擴增，其中對美國出口金額及年增率1.8倍雙創歷年單月最佳，年增幅度更來到1.8倍，對美出口占總出口比重上升至38.1％；對歐洲、東協出口分別增36.8％、31.5％，對日本、中國大陸與香港各增18.2％、16.5％。
展望未來，AI應用帶動之全球算力需求持續攀升，促使大型雲端服務業者加速建置資料中心等基礎設施，各國政府亦積極推動主權AI，可望激勵相關硬體需求維持高檔，並有助維繫我國出口成長動能，但主要經濟體貿易政策變化、地緣政治風險等不確定性因素猶存，仍待密切關注後續發展。
