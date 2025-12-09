加台政府期盼能源科技合作 台商願扮重要橋樑

加拿大亞伯達省日前舉辦年度外國總領事會議，強力推銷能源商機；受邀參與會議的駐溫哥華辦事處處長劉立欣表示，能源和科技可成為台加之間搭建緊密戰略合作的橋樑；卑詩台灣商會也稱不少加拿大企業已主動接觸，希望能透過台商會資源打通更多商機。

昨天卑詩台灣商會舉辦年度耶誕晚宴，100多名台商在觥籌交錯之下，不忘熱議著全球政經局勢，探詢未來的市場商機。

駐溫辦事處處長劉立欣上台致詞時也與台商們分享新一年加台之間的合作方向。

她說，加拿大聯邦政府和亞伯達省上個月底簽署了新能源協議，亞省省長史密斯（Danielle Smith）在總領事會議上強調亞洲市場的重要性，期盼與亞洲國家建立更緊密的商業關係。

劉立欣說：「亞伯達省想將石油出口亞洲的量提升一倍，而台灣很樂意購買加拿大的石油和天然氣，因為台灣位處威權主義擴張的最前線，能源安全不僅是經濟議題，更是民主國家團結與生存的戰略課題，相信在能源合作的基礎上，加拿大和台灣能建立更緊密的安全網絡。」

加拿大台裔眾議員張瑋麟（Wade Chang）也說，這正是自由黨政府的施政目標，將加拿大建設成超級能源大國，因此油氣出口多元化、擴大亞洲市場已成為執政優先項目。

他並稱：「台灣是亞洲國家中值得信賴的夥伴，除了能源外，科技產業也是重點。今年稍早渥太華有一場加台科技聯合委員會議，聚焦半導體、AI、網路資安等前瞻科技及人才培育合作議題，這樣的深度合作一定會持續。」

亞伯達科技公司RUNWITHIT Synthetics與台灣原住民淨零永續發展協會於11月20日洽簽防災合作備忘錄，雙方同意將透過6D模擬與生成AI技術，協助台灣屏東三地門進行颱風及地緣風險評估，進而提升部落永續發展。

卑詩省台灣商會會長陳翰祥說，關稅戰讓全球企業更體會雞蛋不能放同一個籃子的道理，一些加拿大企業已主動接觸卑詩台灣商會，期盼利用商會資源，建立起雙贏、甚至多贏的商業模式。

陳翰祥說：「卑詩省台灣商會是世界商會的一環，透過商會平台可以聯繫全球72個國家、171個城市的資源，這對於企業而言，蘊藏了無窮的商機潛力。商會能為會員企業們搭建許多夥伴關係，讓台加雙方共享繁榮成果。」