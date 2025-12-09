快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

加台政府期盼能源科技合作 台商願扮重要橋樑

中央社／ 溫哥華8日專電

加拿大亞伯達省日前舉辦年度外國總領事會議，強力推銷能源商機；受邀參與會議的駐溫哥華辦事處處長劉立欣表示，能源和科技可成為台加之間搭建緊密戰略合作的橋樑；卑詩台灣商會也稱不少加拿大企業已主動接觸，希望能透過台商會資源打通更多商機。

昨天卑詩台灣商會舉辦年度耶誕晚宴，100多名台商在觥籌交錯之下，不忘熱議著全球政經局勢，探詢未來的市場商機。

駐溫辦事處處長劉立欣上台致詞時也與台商們分享新一年加台之間的合作方向。

她說，加拿大聯邦政府和亞伯達省上個月底簽署了新能源協議，亞省省長史密斯（Danielle Smith）在總領事會議上強調亞洲市場的重要性，期盼與亞洲國家建立更緊密的商業關係。

劉立欣說：「亞伯達省想將石油出口亞洲的量提升一倍，而台灣很樂意購買加拿大的石油和天然氣，因為台灣位處威權主義擴張的最前線，能源安全不僅是經濟議題，更是民主國家團結與生存的戰略課題，相信在能源合作的基礎上，加拿大和台灣能建立更緊密的安全網絡。」

加拿大台裔眾議員張瑋麟（Wade Chang）也說，這正是自由黨政府的施政目標，將加拿大建設成超級能源大國，因此油氣出口多元化、擴大亞洲市場已成為執政優先項目。

他並稱：「台灣是亞洲國家中值得信賴的夥伴，除了能源外，科技產業也是重點。今年稍早渥太華有一場加台科技聯合委員會議，聚焦半導體、AI、網路資安等前瞻科技及人才培育合作議題，這樣的深度合作一定會持續。」

亞伯達科技公司RUNWITHIT Synthetics與台灣原住民淨零永續發展協會於11月20日洽簽防災合作備忘錄，雙方同意將透過6D模擬與生成AI技術，協助台灣屏東三地門進行颱風及地緣風險評估，進而提升部落永續發展。

卑詩省台灣商會會長陳翰祥說，關稅戰讓全球企業更體會雞蛋不能放同一個籃子的道理，一些加拿大企業已主動接觸卑詩台灣商會，期盼利用商會資源，建立起雙贏、甚至多贏的商業模式。

陳翰祥說：「卑詩省台灣商會是世界商會的一環，透過商會平台可以聯繫全球72個國家、171個城市的資源，這對於企業而言，蘊藏了無窮的商機潛力。商會能為會員企業們搭建許多夥伴關係，讓台加雙方共享繁榮成果。」

加拿大 科技 市場

延伸閱讀

美降息、歐轉鷹？全球央行走向分岔 美元壓力罩頂

加拿大前情報官：中國學術間諜達到「產業規模」

關稅帝君又發威！川普令墨國「放水」否則加徵5%關稅 另盯上這兩商品

前加拿大情報局長：西方大學遭間諜鎖定 中國以產業規模竊新科技

相關新聞

調查：美中貿易戰加速去風險化 台商投資東協破6200家

中經院與美商鄧白氏台灣分公司今天合作發布「台商在東協投資趨勢調查報告」，發現美中貿易衝突促使台商加快東協布局，統計已經突...

不當勞動14年累計247件 勞動部提醒雇主皆依法裁罰

為穩定勞資關係及保障勞工權益，勞動部自2011年5月1日即依法組織「不當勞動行為裁決委員會」，聘請熟悉勞工法令與勞資關係...

泰山再改選董事唯一詹家人被踢出 未來經營霧裡看花

老牌食品廠泰山12月10日將舉行股東臨時會，提前全面改選董事。董事名單中，原本唯一的詹家人詹晋嘉卻被踢出，名單中幾乎全是殯葬業背景，且近半年來有約10位高階主管離職，讓外界對泰山的經營方向有如霧裡看花。 此外泰山2024年股東會上才剛改選過董事，為何此次又要重選？背後原因也和近年紛擾的經營權之爭脫不了關係……

農退儲金是什麼？圖解2修法版本 農民月退上看4.5萬

農退儲金為自主參加，現行制度為農民每月繳納基本工資1至10%不等，政府提撥對等比例。立委提出2版本修正草案，盼提高農民參與意願...

諾貝爾經濟學獎得主專訪／美社會兩極化 川普非根源

問：美國總統川普上台之後，作風截然不同於以前的總統，你覺得現在美國是什麼樣的政治與經濟體制？

諾貝爾經濟學獎得主專訪／羅賓森：台灣是經濟史成功故事

芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A.Robinson）指出，台灣是世界經濟史上成功的故事之一，成功轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。