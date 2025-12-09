快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

遠傳助台電推動營業櫃檯無紙化四年有成 數位化管理提升臨櫃服務體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台電推動營業櫃檯無紙化，並挑選用戶數最多的台中區營業處為先導區處，由遠傳（4904）電信協助進行營業櫃檯無紙化系統的建置及維運。以台中區營業處每年受理逾15萬筆案件為例，民眾臨櫃申辦業務時，如全數改以平板及數位簽名板取代紙本文件，預計每年可節省超過45萬張紙，減碳近2800kg碳當量。

導入後資料透過線上調閱，大幅提升作業效率與服務品質，今年導入第四年，使用人次相較第一年成長近5.2倍，透過營業櫃檯無紙化系統成立的案件數與保存檔案數，年成長率皆達雙位數，為用戶帶來更便捷的服務體驗，助力打造更智慧永續的台電。

遠傳企業客戶執行副總經理曾詩淵表示，遠傳藉由打造「低碳永續門市」的實踐歷程，助力台電開啟無紙化的永續新世代。近年來，實體門市及營業據點面臨紙本保存、人事管理等成本增加，以及個資管理稽核趨嚴、如何落實ESG永續轉型等挑戰。遠傳為台電導入營業櫃檯無紙化作業，打造高安全性與高效率的數位服務流程，讓用戶享有更流暢的服務體驗，更重要的是無需影印用戶證件或拍照以紙本留存，將個資外洩風險降至最低，在節能減碳的同時，善盡保護用戶個資的責任。

未來，台電將持續深化數位轉型，推動數位化服務逐步擴及更多服務據點，並結合AI與大數據技術，發展更多智慧應用，持續優化業務流程與用戶體驗，打造更安全、便利與永續的服務環境。

台電 遠傳 數位

延伸閱讀

韓國警方搜查扣押酷澎總公司 展開強制調查

國營事業也有辣妹舞團 2010年台電公司「電心女孩」登場

亞力、中興電11月績優

超幸運！繳550元電費中千萬 嘉義南區國稅局貼紅榜報喜

相關新聞

不當勞動14年累計247件 勞動部提醒雇主皆依法裁罰

為穩定勞資關係及保障勞工權益，勞動部自2011年5月1日即依法組織「不當勞動行為裁決委員會」，聘請熟悉勞工法令與勞資關係...

泰山再改選董事唯一詹家人被踢出 未來經營霧裡看花

老牌食品廠泰山12月10日將舉行股東臨時會，提前全面改選董事。董事名單中，原本唯一的詹家人詹晋嘉卻被踢出，名單中幾乎全是殯葬業背景，且近半年來有約10位高階主管離職，讓外界對泰山的經營方向有如霧裡看花。 此外泰山2024年股東會上才剛改選過董事，為何此次又要重選？背後原因也和近年紛擾的經營權之爭脫不了關係……

農退儲金是什麼？圖解2修法版本 農民月退上看4.5萬

農退儲金為自主參加，現行制度為農民每月繳納基本工資1至10%不等，政府提撥對等比例。立委提出2版本修正草案，盼提高農民參與意願...

諾貝爾經濟學獎得主專訪／美社會兩極化 川普非根源

問：美國總統川普上台之後，作風截然不同於以前的總統，你覺得現在美國是什麼樣的政治與經濟體制？

諾貝爾經濟學獎得主專訪／羅賓森：台灣是經濟史成功故事

芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A.Robinson）指出，台灣是世界經濟史上成功的故事之一，成功轉...

諾貝爾經濟學獎得主專訪／羅賓森撰文挺台對民主世界重要性

芝加哥大學教授羅賓森（James A. Robinson）將於12月16日來台參加經濟日報主辦的「大師論壇」，羅賓森對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。