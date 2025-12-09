遠傳助台電推動營業櫃檯無紙化四年有成 數位化管理提升臨櫃服務體驗

台電推動營業櫃檯無紙化，並挑選用戶數最多的台中區營業處為先導區處，由遠傳（4904）電信協助進行營業櫃檯無紙化系統的建置及維運。以台中區營業處每年受理逾15萬筆案件為例，民眾臨櫃申辦業務時，如全數改以平板及數位簽名板取代紙本文件，預計每年可節省超過45萬張紙，減碳近2800kg碳當量。

導入後資料透過線上調閱，大幅提升作業效率與服務品質，今年導入第四年，使用人次相較第一年成長近5.2倍，透過營業櫃檯無紙化系統成立的案件數與保存檔案數，年成長率皆達雙位數，為用戶帶來更便捷的服務體驗，助力打造更智慧永續的台電。

遠傳企業客戶執行副總經理曾詩淵表示，遠傳藉由打造「低碳永續門市」的實踐歷程，助力台電開啟無紙化的永續新世代。近年來，實體門市及營業據點面臨紙本保存、人事管理等成本增加，以及個資管理稽核趨嚴、如何落實ESG永續轉型等挑戰。遠傳為台電導入營業櫃檯無紙化作業，打造高安全性與高效率的數位服務流程，讓用戶享有更流暢的服務體驗，更重要的是無需影印用戶證件或拍照以紙本留存，將個資外洩風險降至最低，在節能減碳的同時，善盡保護用戶個資的責任。

未來，台電將持續深化數位轉型，推動數位化服務逐步擴及更多服務據點，並結合AI與大數據技術，發展更多智慧應用，持續優化業務流程與用戶體驗，打造更安全、便利與永續的服務環境。