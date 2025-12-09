美元重新站回99、但外資和出口商拋匯 新台幣午盤續升

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新台幣匯價午盤以31.156元暫收，升值4.6分，成交量略增至5.19億美元。匯銀表示，早盤匯價震盪，美元指數重新站回99關卡，外資和出口商仍持續拋匯。

匯銀指出，紐約聯邦儲備銀行發布報告，美國家庭對未來財務狀況的看法悲觀，受訪者對未來一年內主動離職的可能性下降。市場普遍預期聯準會將降息以支撐已顯露疲態的就業市場，也將促使市場調降對明年降息的預期，美元可能獲得支撐。

匯銀認為，近期美國總統川普將公布農業援助計畫，提供120億美元幫助受關稅影響的農民，振興政策的預期激勵美元走勢。

相關新聞

泰山再改選董事唯一詹家人被踢出 未來經營霧裡看花

老牌食品廠泰山12月10日將舉行股東臨時會，提前全面改選董事。董事名單中，原本唯一的詹家人詹晋嘉卻被踢出，名單中幾乎全是殯葬業背景，且近半年來有約10位高階主管離職，讓外界對泰山的經營方向有如霧裡看花。 此外泰山2024年股東會上才剛改選過董事，為何此次又要重選？背後原因也和近年紛擾的經營權之爭脫不了關係……

農退儲金是什麼？圖解2修法版本 農民月退上看4.5萬

農退儲金為自主參加，現行制度為農民每月繳納基本工資1至10%不等，政府提撥對等比例。立委提出2版本修正草案，盼提高農民參與意願...

諾貝爾經濟學獎得主專訪／美社會兩極化 川普非根源

問：美國總統川普上台之後，作風截然不同於以前的總統，你覺得現在美國是什麼樣的政治與經濟體制？

諾貝爾經濟學獎得主專訪／羅賓森：台灣是經濟史成功故事

芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A.Robinson）指出，台灣是世界經濟史上成功的故事之一，成功轉...

諾貝爾經濟學獎得主專訪／羅賓森撰文挺台對民主世界重要性

芝加哥大學教授羅賓森（James A. Robinson）將於12月16日來台參加經濟日報主辦的「大師論壇」，羅賓森對台...

政院：光電發電明年將達標 副閣揆鄭麗君透露已掌握案源

行政院副院長鄭麗君昨（8）日指出，根據近期跨部會盤點國內再生能源進度後，太陽光電案源已掌握，預計2026年20百萬瓩（G...

