美元重新站回99、但外資和出口商拋匯 新台幣午盤續升
新台幣匯價午盤以31.156元暫收，升值4.6分，成交量略增至5.19億美元。匯銀表示，早盤匯價震盪，美元指數重新站回99關卡，外資和出口商仍持續拋匯。
匯銀指出，紐約聯邦儲備銀行發布報告，美國家庭對未來財務狀況的看法悲觀，受訪者對未來一年內主動離職的可能性下降。市場普遍預期聯準會將降息以支撐已顯露疲態的就業市場，也將促使市場調降對明年降息的預期，美元可能獲得支撐。
匯銀認為，近期美國總統川普將公布農業援助計畫，提供120億美元幫助受關稅影響的農民，振興政策的預期激勵美元走勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言