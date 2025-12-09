美元重新站回99、但外資和出口商拋匯 新台幣午盤續升

老牌食品廠泰山12月10日將舉行股東臨時會，提前全面改選董事。董事名單中，原本唯一的詹家人詹晋嘉卻被踢出，名單中幾乎全是殯葬業背景，且近半年來有約10位高階主管離職，讓外界對泰山的經營方向有如霧裡看花。 此外泰山2024年股東會上才剛改選過董事，為何此次又要重選？背後原因也和近年紛擾的經營權之爭脫不了關係……

2025-12-09 09:00