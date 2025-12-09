降息預期逾九成！三大債市資金淨流入增 投資級企業債吸金57.8億美元

近期企業債發行影響供給，債市多數下跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年11月28日至12月3日止近一周，三大債市仍保持淨流入且力道增溫；其中，投資級企業債淨流入金額放大至57.8億美元；新興市場債淨流入23.7美元；非投資等級債基金淨流入17.5億美元。

針對近期債市，安聯投信表示，美國製造業萎縮幅度達到四個月來最大，ADP小非農就業人數也意外大降，市場預測本月降息機率逾九成，但160億美元公司債發行增加市場供給，使美國公債殖利率走升，債市近全面下跌；其中，風險性債券表現相對較強，政府債最為落後。受到美股震盪影響，可轉債近期上漲1.27%，今年以來累積上漲18.91%。

在其他經濟數據方面，根據美國ISM製造業指數顯示，11月工廠活動以四個月來最快速度萎縮，訂單下降，原物料支付價格回升；但11月服務業增速創九個月來新高，支付價格指標跌至七個月低點。

安聯投信表示，在經濟數據表現與企業債發行因素下，近期投資級債下跌、資金淨流入增溫；而受美股持續走升影響，風險性債券利差也持續收斂，使得非投資級債與新興市場債即使在公債殖利率走升情況下，仍同步上漲。其中，非投等債續漲，風險債資金同步增溫，股債波動維持低檔，新興貨幣走強。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，獲利就是股市向前最大動力，明年獲利不僅可望成長，還可望加速；企業營運展望相繼上修、挹注股東權益報酬率；面對成長又波動的市場，策略上仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。