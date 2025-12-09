快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

降息預期逾九成！三大債市資金淨流入增 投資級企業債吸金57.8億美元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期企業債發行影響供給，債市多數下跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年11月28日至12月3日止近一周，三大債市仍保持淨流入且力道增溫；其中，投資級企業債淨流入金額放大至57.8億美元；新興市場債淨流入23.7美元；非投資等級債基金淨流入17.5億美元。

針對近期債市，安聯投信表示，美國製造業萎縮幅度達到四個月來最大，ADP小非農就業人數也意外大降，市場預測本月降息機率逾九成，但160億美元公司債發行增加市場供給，使美國公債殖利率走升，債市近全面下跌；其中，風險性債券表現相對較強，政府債最為落後。受到美股震盪影響，可轉債近期上漲1.27%，今年以來累積上漲18.91%。

在其他經濟數據方面，根據美國ISM製造業指數顯示，11月工廠活動以四個月來最快速度萎縮，訂單下降，原物料支付價格回升；但11月服務業增速創九個月來新高，支付價格指標跌至七個月低點。

安聯投信表示，在經濟數據表現與企業債發行因素下，近期投資級債下跌、資金淨流入增溫；而受美股持續走升影響，風險性債券利差也持續收斂，使得非投資級債與新興市場債即使在公債殖利率走升情況下，仍同步上漲。其中，非投等債續漲，風險債資金同步增溫，股債波動維持低檔，新興貨幣走強。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，獲利就是股市向前最大動力，明年獲利不僅可望成長，還可望加速；企業營運展望相繼上修、挹注股東權益報酬率；面對成長又波動的市場，策略上仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。

新興市場 美國公債

延伸閱讀

美債走勢多變...降息預期提前反應？善甲狼「點陣圖應偏鷹」：太樂觀難控制

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

期貨商論壇／黃金期 策略布局

投等債抗波動法人挺 有利分散風險、掌握固定收益

相關新聞

上路5年…農退儲金參與僅4成 政府提繳擬增

農民退休儲金上路五年，參加提繳覆蓋率僅達四成，立法院經濟委員會昨審查立委版修正草案，有提高政府提繳一點五倍，也有主管機關...

農退儲金修正版加大補貼 專家：應和老農津貼一併規畫

農民退休儲金覆蓋率僅四成，立委、農業部紛紛提出修正草案版本，要提高參與誘因，但專家表示，各種調高政府負擔比的農退儲金修正...

諾貝爾經濟學獎得主專訪／羅賓森：台灣是經濟史成功故事

芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A.Robinson）指出，台灣是世界經濟史上成功的故事之一，成功轉...

政院：光電發電明年將達標 副閣揆鄭麗君透露已掌握案源

行政院副院長鄭麗君昨（8）日指出，根據近期跨部會盤點國內再生能源進度後，太陽光電案源已掌握，預計2026年20百萬瓩（G...

泰山再改選董事唯一詹家人被踢出 未來經營霧裡看花

老牌食品廠泰山12月10日將舉行股東臨時會，提前全面改選董事。董事名單中，原本唯一的詹家人詹晋嘉卻被踢出，名單中幾乎全是殯葬業背景，且近半年來有約10位高階主管離職，讓外界對泰山的經營方向有如霧裡看花。 此外泰山2024年股東會上才剛改選過董事，為何此次又要重選？背後原因也和近年紛擾的經營權之爭脫不了關係……

農退儲金是什麼？圖解2修法版本 農民月退上看4.5萬

農退儲金為自主參加，現行制度為農民每月繳納基本工資1至10%不等，政府提撥對等比例。立委提出2版本修正草案，盼提高農民參與意願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。