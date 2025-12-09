Fed降息預期升溫！新興市場吸金24.8億美元居冠、AI概念股續領漲

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

市場近期對美國聯準會有望降息預期持續升溫與和平談判利多，全球股市齊揚。法人表示，由於投資人預期美國12月降息機率大大增加，美股上漲帶動國際股市，而日本近期將決定升息預期升溫，日本公債利率攀升、日圓升值。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2025年11月28日至12月3日止近一周，在全球資金板塊輪動下，改由全球新興市場以24.8億美元淨流入居冠，其次依序為已開發歐洲淨流入12.19億美元、美國股票7.04億美元、歐非中東0.82億美元與拉丁美洲0.8億美元，僅亞洲不含日本市場轉為淨流出11.75億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國近期經濟及就業數據影響市場對12月聯準會降息預期，近日降息預期大幅上升，市場同時密切關注烏克蘭和平談判進展，激勵美歐股市。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，市場震盪後，投資人眼光重回今年以來領漲的AI領域，而美國總統川普暗示美國經濟委員會主任可能接任下屆聯準會主席，受其鴿派立場提振，市場風險偏好回升，又以AI漲幅居前。

展望後市，莊凱倫表示，AI發展將從基礎建設逐漸轉向應用端，現階段主角以基礎設施相關企業為主，拉長來看在AI技術與需求仍真實存在支撐下，長期趨勢持續看好。隨著產業發展，各階段主導者會有所更迭，儘管AI熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充有望延續，加上受惠中美同步擴張，半導體、晶片製造及伺服器仍有表現機會。

