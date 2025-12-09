加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

嘉市歲末最受矚目「現金大紅包」行政作業上路！議會通過國民黨團書記張秀華議員提案普發3000元，各黨派一致力挺。市長黃敏惠順勢加碼到6000元，市府與中央溝通獲同意，昨天市務會議通過，加碼預算案共計16億2100萬元，來自累計歲計賸餘，「不舉債」也「不影響公共建設」，今天送議會審議。

議會定期會上午閉幕，臨時會19日開議，22日排案審查，順利通過追加預算，市府即可展開行政程序，最快明年農曆年前，市民就能收到期待已久的6000元現金，宛如提前發放春節大紅包。

嘉市連續15年不舉債、連續7年公共債務為零，堪稱地方財政紀律模範生，搭配普發現金追加預算案，市府另提配套的「商圈與夜市活絡方案」、「觀光自由行補助」及「經濟永續新生活推動計畫」等提案，送交議會臨時會審議。

市長黃敏惠表示，嘉市以服務業為主體，過去疫情三級警戒普發2000元現金，成功帶動景氣，營利事業銷售額年增9.56%，創歷史新高。她強調，「花錢也要能賺錢！」呼籲市民把6000元留在嘉義消費，讓商圈、夜市、餐飲與觀光業都能共好成長，形成良性循環，進一步增加營業額，提高統籌分配款，回饋市庫。

張秀華感謝市長體察民意，願意加碼3000元，讓振興效果更上一層樓。相信議會將加速審查，讓市府有充裕時間完成行政準備，確保市民在春節前「人人有紅包」，為嘉義拚出一波嶄新的年終商機。