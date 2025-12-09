聽新聞
0:00 / 0:00

防信用卡資料外洩 儲存平台Üny App下月上線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
防信用卡資料外洩，聯卡中心將建立「卡號儲存平台」。 （路透）
防信用卡資料外洩，聯卡中心將建立「卡號儲存平台」。 （路透）

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

民眾在旅行社、郵購、電視購物、電話訂購、捐款等，不論是否有實體店面，大部分仍須填寫「刷卡授權單」完成刷卡交易，但據了解，很多卡號資料外洩與商店未妥善保存卡號都有關，聯卡中心預計明年一月正式上線Üny App，上線後將可彌補目前一般商店未支援身分驗證導致交易風險提高，及持卡人無法即時了解付款處理進度的問題。

聯卡中心推出Üny App後，若商店搭配使用聯卡的Üny App，持卡人透過Üny App接收付款通知後，在Üny App輸入信用卡相關資料，商店不會接觸消費者的卡號，降低資料外洩風險；且Üny App還能系統化追蹤訂單進度，提升商店與持卡人溝通效率。

此外，Üny App可同時收納多個商家的電子優惠券，作法為持卡人在Üny App綁定信用卡，經３Ｄ驗證後，持卡人可同時參加多家商店優惠活動，持卡人在不同商家只要出示Üny App電子優惠券就能核銷，且無須保留不同商家的紙本優惠券。而由於Üny App支援ＦＩＤＯ身分驗證，在持卡人的身分確認上也更便利並降低風險。

而根據聯卡中心對信用卡詐騙及盜刷的最新統計，今年前十月前五大類的信用卡詐騙與盜刷類型，第一是一頁式詐騙廣告盜刷交易態樣占比六成六，單筆金額約數百元至廿五萬元不等；第二是持卡人在國外掉卡遭盜刷，占比百分之十八點六，最高受害金額單筆廿七萬元；第三是疑似與詐騙相關的可疑交易態樣，占比約百分之十四，單筆金額數百元至廿萬元；第四以特種消費場合出現的灌單爭議為主，例如在酒店或ＰＵＢ異常消費，占比百分之○點九。

信用卡 Üny 聯卡中心 盜刷 詐騙 刷卡 平台 卡號 資料外洩 APP

延伸閱讀

Meta談打詐：近15個月詐騙廣告減少逾5成

田家達信用卡被盜刷！ 7分鐘連跳3筆「日幣扣款」 揭詐團「小額試刷」套路

刷手機可搭北捷！明年1月啟用乘車碼 多家行動支付皆可用

收到信用卡帳單嚇壞！她揭「訂閱制」陷阱：不能不上班

相關新聞

童子賢不擔心核三重啟 看好台灣政策持續微調至「核綠共存」方向

針對桃園市長張善政擔憂台灣核三廠重啟可能不是玩真的，對此，和碩（4938）董事長童子賢8日回應，目前有感受到相關的主管機...

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

金管會現任主秘林志吉即將轉戰信託公會，新的金管會主秘人選也呼之欲出，知情人士透露，主秘接班人選內定檢察局副局長尚光琪，相...

防信用卡資料外洩 儲存平台Üny App下月上線

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

央行管控 房貸走向「成數低、利率高」

中央銀行管控房貸，連帶影響民眾購屋大不易。聯徵中心資料顯示，今年第三季新增房貸件數剩下三點七七萬件，年減幅度達三成八。民眾取得的房貸成數中位數僅剩七成七，為近廿一季低點。同時間新增房貸的貸款利率高達百分之二點四四，寫下金融海嘯後的新高，顯示央行第七波管制與銀行自主管理，讓房貸走向「成數低、利率高」的格局。

今年房屋交易估25.6萬棟 創35年來第二低

中央銀行將於下周四（十八日）舉行第四季理監事會，市場關注是否鬆綁房市管制措施。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄昨說，今年預售屋量年減七成、成屋交易縮水三成，市場冷清程度罕見，因此提出新「新青安」加碼及鬆綁第二戶貸款限制等四大訴求，希望政府在房市低迷時期避免進一步收緊政策。

因應農業人口萎縮 立委主張調整農民退休儲金

立委劉建國8日於立法院經濟委員會質詢時指出，台灣農業人口正快速下降，已對國家農業發展構成嚴重警訊。他表示，農戶數與農業就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。