聽新聞
0:00 / 0:00

央行管控 房貸走向「成數低、利率高」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
最新統計顯示，今年第三季新增房貸3萬7747件，較去年同期的6.1萬件減少38%，反映市場買氣量縮。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
最新統計顯示，今年第三季新增房貸3萬7747件，較去年同期的6.1萬件減少38%，反映市場買氣量縮。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行管控房貸，連帶影響民眾購屋大不易。聯徵中心資料顯示，今年第三季新增房貸件數剩下三點七七萬件，年減幅度達三成八。民眾取得的房貸成數中位數僅剩七成七，為近廿一季低點。同時間新增房貸的貸款利率高達百分之二點四四，寫下金融海嘯後的新高，顯示央行第七波管制與銀行自主管理，讓房貸走向「成數低、利率高」的格局。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去央行總裁楊金龍曾經提醒過利率不會永遠這麼低，而經歷連續升息與政策房貸管控後，民眾的房貸利率也逐步升溫，新成屋的一般房貸利率目前約百分之二點五起跳，反映在聯徵中心數據也看到房貸利率的攀升，民眾購置不動產的資金成本增加。

值得注意的是，民眾更在乎的房貸成數整體也逐步下滑，曾敬德指出，現在政策仍支持自用首購，成數變化後續觀察要換屋型房貸是否會在政策上給予鬆綁空間。

最新統計顯示，今年第三季新增房貸樣本數為三萬七七四七件，較去年同期的六點一萬件減少三成八，反映市場買氣量縮；平均房貸一○三二萬元，對比平均房價為一四五三萬元，核貸成數中位數為七成七。銀行主管坦言，九月金管會鬆綁銀行法第七十二之二條限制，讓新青安房貸案件不用併入計算不動產放款上限，但銀行放款仍偏保守，「水龍頭開的有限」。平均房貸利率則寫下二○○九年以來新高，顯示當前購屋資金成本較過往明顯攀升。

曾敬德說，經歷連續性升息，早些時間購屋的屋主，倘若手上有多出來的資金，可考慮先償還部分本金，省下利息支出。

央行 新青安 房貸 楊金龍 升息 房價 金管會

延伸閱讀

房市谷底要過了！不動產聯盟總會：2026年代表字「啟」 期待政策鬆綁

慘！不動產聯盟估今年僅25.6萬棟寫史上次低 籲推「新新青安」

00878+0056+00919...月領4.6萬繳房貸！內行勸出清高股息：寬限期一過就爆

他想靠0050、006208質押分攤房貸！網曝風險：遇大跌壓力更大

相關新聞

童子賢不擔心核三重啟 看好台灣政策持續微調至「核綠共存」方向

針對桃園市長張善政擔憂台灣核三廠重啟可能不是玩真的，對此，和碩（4938）董事長童子賢8日回應，目前有感受到相關的主管機...

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

金管會現任主秘林志吉即將轉戰信託公會，新的金管會主秘人選也呼之欲出，知情人士透露，主秘接班人選內定檢察局副局長尚光琪，相...

防信用卡資料外洩 儲存平台Üny App下月上線

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

央行管控 房貸走向「成數低、利率高」

中央銀行管控房貸，連帶影響民眾購屋大不易。聯徵中心資料顯示，今年第三季新增房貸件數剩下三點七七萬件，年減幅度達三成八。民眾取得的房貸成數中位數僅剩七成七，為近廿一季低點。同時間新增房貸的貸款利率高達百分之二點四四，寫下金融海嘯後的新高，顯示央行第七波管制與銀行自主管理，讓房貸走向「成數低、利率高」的格局。

今年房屋交易估25.6萬棟 創35年來第二低

中央銀行將於下周四（十八日）舉行第四季理監事會，市場關注是否鬆綁房市管制措施。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄昨說，今年預售屋量年減七成、成屋交易縮水三成，市場冷清程度罕見，因此提出新「新青安」加碼及鬆綁第二戶貸款限制等四大訴求，希望政府在房市低迷時期避免進一步收緊政策。

因應農業人口萎縮 立委主張調整農民退休儲金

立委劉建國8日於立法院經濟委員會質詢時指出，台灣農業人口正快速下降，已對國家農業發展構成嚴重警訊。他表示，農戶數與農業就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。