央行管控 房貸走向「成數低、利率高」

中央銀行管控房貸，連帶影響民眾購屋大不易。聯徵中心資料顯示，今年第三季新增房貸件數剩下三點七七萬件，年減幅度達三成八。民眾取得的房貸成數中位數僅剩七成七，為近廿一季低點。同時間新增房貸的貸款利率高達百分之二點四四，寫下金融海嘯後的新高，顯示央行第七波管制與銀行自主管理，讓房貸走向「成數低、利率高」的格局。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去央行總裁楊金龍曾經提醒過利率不會永遠這麼低，而經歷連續升息與政策房貸管控後，民眾的房貸利率也逐步升溫，新成屋的一般房貸利率目前約百分之二點五起跳，反映在聯徵中心數據也看到房貸利率的攀升，民眾購置不動產的資金成本增加。

值得注意的是，民眾更在乎的房貸成數整體也逐步下滑，曾敬德指出，現在政策仍支持自用首購，成數變化後續觀察要換屋型房貸是否會在政策上給予鬆綁空間。

最新統計顯示，今年第三季新增房貸樣本數為三萬七七四七件，較去年同期的六點一萬件減少三成八，反映市場買氣量縮；平均房貸一○三二萬元，對比平均房價為一四五三萬元，核貸成數中位數為七成七。銀行主管坦言，九月金管會鬆綁銀行法第七十二之二條限制，讓新青安房貸案件不用併入計算不動產放款上限，但銀行放款仍偏保守，「水龍頭開的有限」。平均房貸利率則寫下二○○九年以來新高，顯示當前購屋資金成本較過往明顯攀升。

曾敬德說，經歷連續性升息，早些時間購屋的屋主，倘若手上有多出來的資金，可考慮先償還部分本金，省下利息支出。