諾貝爾經濟學獎得主專訪／羅賓森撰文挺台對民主世界重要性

經濟日報／ 記者廖玉玲李淑慧／綜合報導
羅賓森2018年底時曾應台大經濟系之邀來台演講，圖為當時他（中坐者）與台大師生合影。台大經濟系／提供
羅賓森2018年底時曾應台大經濟系之邀來台演講，圖為當時他（中坐者）與台大師生合影。台大經濟系／提供

芝加哥大學教授羅賓森（James A. Robinson）將於12月16日來台參加經濟日報主辦的「大師論壇」，羅賓森對台灣相當友善，曾在國際媒體上撰文支持台灣對民主世界的重要性，並稱讚台灣成功轉型為「包容性社會」。

羅賓森2018年底時曾來台，為《自由的窄廊》一書作專題演講，談他寫這本書的起因、分析以及結論，當時他也曾到台大經濟系短暫授課。而台大「國際政經學院」今年招聘第一批學生，師資倍受矚目。

校方證實，羅賓森受聘為學院的榮譽講座，將於12月來台短期講學。

羅賓森與麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）和江森（Simon  Johnson），於2024年共同獲頒諾貝爾經濟學獎，主要是表彰他們對社會制度如何形成並影響國家繁榮的研究，不僅彰顯其研究的重要性，更確立羅賓森等人在當代經濟與政治學界的地位。

1960年出生於英國的羅賓森，於倫敦政治經濟學院經濟系畢業，隨後在華威大學和美國的耶魯大學分別拿到碩、博士學位。

羅賓森曾經在墨爾本大學、南加州大學、和加州大學柏克萊分校任教，也在哈佛大學當過講座教授，目前則是芝加哥大學哈里斯公共政策學院及政治系的教授。他長年投入研究政治制度、經濟發展與歷史演變之間的關係，致力於推動跨國學術對話與全球衝突研究。

橫跨政治學與經濟學的紮實背景，加上從1990年代初期起親自前往哥倫比亞、玻利維亞到波札那等地的第一手觀察和研究，讓羅賓森的研究結合了理論模型、歷史分析與實地調查，尤其對拉美、非洲與亞洲的政治經濟結構，有著深入且實證性的觀察。

他與艾塞默魯合著的《國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源》，自2012年出版以來已譯為40餘種語言，廣泛影響全球政策思考與學術研究。此書不僅在學界具有重要地位，也為公共政策、國際發展與民主轉型提供深刻啟發，顯示其學術研究與實務應用的緊密連結。

諾貝爾經濟學獎得主專訪／羅賓森：台灣是經濟史成功故事

芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A.Robinson）指出，台灣是世界經濟史上成功的故事之一，成功轉...

諾貝爾經濟學獎得主專訪／美社會兩極化 川普非根源

問：美國總統川普上台之後，作風截然不同於以前的總統，你覺得現在美國是什麼樣的政治與經濟體制？

