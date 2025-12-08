經部助中小企業導入5G與AI 偏鄉照護和製造業轉型

快訊

中央社／ 台北8日電

經濟部中小及新創企業署今天表示，政府推動5GAI普及已在地方展現具體成效，包括屏東偏鄉運用5G行動醫療包強化遠距照護、高雄螺絲廠導入5G物聯網降低停機與不良率，以及新北坪林以沉浸式科技帶動觀光升級等，成為可複製的轉型案例，累計已協助超過8700家業者導入科技應用。

經濟部透過新聞稿表示，在偏鄉醫療方面，中企署今年在屏東泰武、獅子、牡丹等地導入5G行動醫療包與AI資料分析，整合穿戴式裝置與健康管理系統，由復健師、營養師到藥師遠距判讀生理數據，提供即時照護，大幅縮短偏鄉醫療反應時間。

在製造業的智慧化上，中企署則以高雄螺絲業者為例說明，該廠導入「5G多連結戰情系統」，以5G與物聯網串聯30座加工機台與環安感測器，即時監控設備並毫秒級通報異常，使停機次數由每月12次降至2次，不良率也從5%降至3%，讓傳統扣件業透過5G物聯網轉型智慧工廠，有效提升營運韌性。

在觀光場域方面，中企署表示，新北坪林的「緩緩坪林永續低碳旅遊館」導入VR、AR、智慧顯示與AI導覽，將茶園四季化為沉浸式體驗，吸引更多旅客，並帶動地方產業升級。

中企署表示，將持續以「科技落地、以大帶小」為核心推動更多跨域合作，降低中小企業導入5G與AI的門檻，並透過成果分享與媒合活動，協助產業加速邁向智慧與永續發展。

