櫃買中心榮獲2025年國家永續發展獎 引領資本市場邁向淨零新紀元

行政院國家永續發展委員會於12月8日舉辦「2025年國家永續發展獎」頒獎典禮，櫃買中心（Taipei Exchange）以多面向的永續實績，榮獲民間團體類國家永續發展獎，充分展現其多元共融、創新驅動、永續治理，全面加速臺灣資本市場邁向2050淨零願景的堅強實力，也成為證券期貨周邊單位中首家獲此殊榮的機構。

櫃買中心長期深耕資本市場，透過股票與債券雙核心業務全方位促進永續發展。在推動多元共融方面，櫃買中心以創櫃板扶植新創企業、興櫃市場承接新創聚落、上櫃市場打造產業旗艦群，至今已協助超過2,600家企業進入資本市場。櫃買中心多年來聚焦於扶植中小微型企業、女性創業及社會企業，有效帶動產業升級與包容性發展。

在創新驅動方面，櫃買中心建置多層次股票市場並推出「創櫃板Plus」新制，協助新創與中小企業及早建立健全制度並媒合其所需資源。另透過持續優化上櫃及興櫃公司治理架構、建置綠色證券資訊平臺及推動綠色證券認證制度等措施協助企業推動ESG。同時，持續擴展永續發展債券市場引導資金挹注永續發展與轉型，及投入公共建設與社會扶助措施。櫃買中心不僅持續精進制度，亦積極推動商品創新，例如，編製多檔ESG主題式指數、開發ETF及ETN等指數化商品，以提升投資人永續投資意識等，櫃買中心也是全臺第一個以氣候韌性為主題發行相關指數的交易所。至於在科技創新部分，櫃買中心建置了「ESG數位平臺」協助企業揭露永續資訊，並導入自動化報告書產製功能，有效提升資訊揭露品質與效率。

在自身運作與永續治理方面，櫃買中心積極提升數位化、採用再生能源、落實溫室氣體盤查並實踐碳中和，同時響應多項環保與公益計畫，發揮自身量能促進永續發展。櫃買中心也積極強化資安韌性，以ISO 22301營運持續管理、ISO 27001資通安全管理、ISO 20000資訊服務管理及BS 10012個人資料保護等多項國際驗證機制，完善緊急應變及防減災機制。此外，針對防制投資詐騙，櫃買中心運用官網、社群及講座等多重管道加強宣導，並與相關單位合作打擊非法投顧與詐騙廣告，協助維護社會穩定與市場公信力。

櫃買中心表示，此次獲獎肯定了櫃買中心於市場建構、綠色金融、營運管理及社會責任等面向的具體貢獻，未來櫃買中心將持續聚焦於協助企業深化永續治理及提升氣候韌性，並推動綠色金融及數位轉型，攜手市場參與者共同推動臺灣邁向2050年淨零排放目標；同時，櫃買中心亦將持續參與社會公益、推動性別平等與教育平權，提升社會大眾的永續意識。此外，櫃買中心也將透過強化國際合作，提升臺灣在全球永續金融舞台的能見度及擴大多元夥伴關係，以深化永續影響力，並為臺灣資本市場持續注入永續動能，促進經濟與環境共榮。