工研院獲頒行政院「國家永續發展獎」 樹立研發法人永續新標竿

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院以獨創的「ESGT」策略，將研發技術轉化為產業淨零轉型與社會公益的動能，榮獲「國家永續發展獎」民間團體類殊榮。圖右起為工研院永續委員會主委何大安、工研院組織永續發展推動小組經理林利純。工研院／提供
工研院以獨創的「ESGT」策略，將研發技術轉化為產業淨零轉型與社會公益的動能，榮獲「國家永續發展獎」民間團體類殊榮。圖右起為工研院永續委員會主委何大安、工研院組織永續發展推動小組經理林利純。工研院／提供

行政院國家永續發展委員會8日頒發「國家永續發展獎」，工研院以「科技研發提升社會福祉」的卓越貢獻，從147個參選單位中脫穎而出拿下「民間團體類」殊榮，以獨創的「ESGT（環境、社會、治理、科技）」策略，將研發技術轉化為產業淨零轉型與社會公益的關鍵動能，獲評審團高度肯定，由行政院副院長兼永續會副主任委員鄭麗君頒獎，表彰工研院為「全臺研發法人綠色轉型的學習標竿」。

工研院永續委員會主任委員何大安表示，作為國家級產業科技研發機構，工研院的永續路徑不僅是獨善其身，更致力於兼善天下，工研院將「科技研發（Technology）」深度融入ESG治理中，以「ESGT」四面向作為發展羅盤，在全球淨零轉型加速推進的背景下，致力投入永續發展，以創新技術、低碳院區、人才培育與跨域合作落實。此次獲獎代表國家肯定工研院「以科技帶動產業發展、增進社會福祉」的使命實踐。未來工研院將持續扮演產業與政府間的橋樑，透過技術輔導與供應鏈協作，加速臺灣邁向2050淨零排放目標。

全臺首座「Living Lab」實證減碳成效

工研院自2011年啟動的「綠色低碳院區（Green Campus）」計畫，是全臺唯一具備完整低碳營運、智慧管理與生態保育的法人院區。工研院將院區視為創新技術的「Living Lab」，實際驗證綠建築、智慧水網與再生能源技術，院區已取得8項綠建築標章與2項智慧建築標章，透過智慧化管理，近三年累計節電達2,681萬度、節水4.18億公升；再生能源發電量較基準年大幅成長241%，充分展現技術落地的實證成效。

技術擴散與人才培育，打造永續價值鏈

工研院更將院內驗證成熟的技術擴散至產業界，協助產業從風險中找到轉型契機。如工研院自主開發的「生質瀝青再生劑」，不僅成功應用於院區道路，更技轉協助產業建置全國首座道路刨除料再生廠，解決工業廢棄物問題，體現循環經濟價值。為解決綠領人才荒，工研院成立「淨零永續學校」，系統性培育產業人才，經SROI（社會投資報酬率）評估，每投入1元不僅培育人才，更創造出7.45元的社會價值，不僅授人以魚，更授人以漁。

科技傳愛 實踐「Leave no one behind」精神

科技不僅是產業的推手，更是社會的溫柔力量。工研院秉持「用科技做公益」的精神，近三年舉辦超過162場公益活動，集結全院志工投入超過2.5萬人，運用創新技術解決偏鄉與弱勢需求。從打造與自然共生的綠色院區，到攜手產業共創永續價值鏈，工研院將持續以「以大帶小」的策略，確保在永續轉型的路上「Leave no one behind（不遺落任何人）」，與臺灣產業共同邁向更具韌性的未來。

科技不只是冰冷的數據，更是守護環境與社會的溫柔力量。工研院從自身做起，以科技驅動永續，從治理、環境到社會關懷皆不遺餘力，相關作為逐年揭露於永續報告書中，亦獲臺灣企業永續獎之報告書白金獎等殊榮。未來工研院將持續攜手政府、產業與國際夥伴，共同以創新科技接軌國家淨零與永續發展目標。

工研院從全臺147個參選單位中脫穎而出，永續成果獲行政院永續會肯定，由行政院副院長兼永續會副主任委員鄭麗君（左）頒獎，工研院永續委員會主任委員何大安（右）代表領獎。工研院／提供
工研院從全臺147個參選單位中脫穎而出，永續成果獲行政院永續會肯定，由行政院副院長兼永續會副主任委員鄭麗君（左）頒獎，工研院永續委員會主任委員何大安（右）代表領獎。工研院／提供

