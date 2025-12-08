快訊

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

徐巧芯大姑80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋 杜秉澄覓保無著

因應農業人口萎縮 立委主張調整農民退休儲金

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委劉建國主張調整農民退休儲金。劉建國國會辦公室／提供
立委劉建國主張調整農民退休儲金。劉建國國會辦公室／提供

立委劉建國8日於立法院經濟委員會質詢時指出，台灣農業人口正快速下降，已對國家農業發展構成嚴重警訊。他表示，農戶數與農業就業人口雙雙下滑，農民退休儲金制度推動近五年，參與率依然偏低，凸顯制度設計存在不足，政府必須立即提出具體改善方案。

根據行政院主計總處資料，台灣農戶數自108年的77萬戶，下降至112年的75.9萬戶；農業就業人口則由108年的55.9萬人，逐年減少至112年的50.9萬人，113年更首度跌破50萬人，僅剩49.4萬人。

劉建國表示，農村勞動力持續萎縮，「絕對是一個警訊」，如果政府不及時因應，將影響國家糧食安全與農業永續發展。

劉建國指出，109年立法院通過《農民退休儲金條例》，原本希望透過政府與農民共同提繳，提高農民退休後的基本保障，並吸引青年投入農業。然而，審計部113年度總決算審核報告顯示，未滿65歲農保被保險人中，提繳農民退休儲金的覆蓋率僅約34%，制度實施近五年，執行成效顯然未達預期。

劉建國強調，現行制度以基本工資十分之一作為提繳基準，政府再以一比一方式補助，但從實際參與率可看出誘因不足。農業部長陳駿季亦於答詢時說明，由於農民收入不穩定，加上普遍背負農機貸款，對許多農民而言，提繳負擔相對沉重，因此提繳意願偏低。

針對此問題，劉建國主張，應重新檢討提繳制度，讓農民可負擔較低的提繳金額，由政府提高配比，以提升制度吸引力，使青年農民與中高齡農民都能有效受益。他要求農業部提出明確的改革時程與方案，加速處理制度調整，以落實立法目的。

陳駿季在委員會中承諾，農業部將依照委員建議進行精進，研議重新設計提繳比例，提高政府提撥金額，並儘速將初步方案送至立法院討論。

農民 農業 劉建國

延伸閱讀

農退儲金修正提高政府提繳比率1.5倍 陳駿季：仍難提高農民參與意願

賴總統車上密談20分鐘 促劉建國再戰雲林縣長？關鍵對話曝光

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

相關新聞

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

金管會現任主秘林志吉即將轉戰信託公會，新的金管會主秘人選也呼之欲出，知情人士透露，主秘接班人選內定檢察局副局長尚光琪，相...

衛廣法修法助中天復台？ NCC：要回到52台頻道幾乎不可能

立院交通委員會今日審查「衛星廣播電視法修正草案」，其中「中天條款」備受關注。國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表...

因應農業人口萎縮 立委主張調整農民退休儲金

立委劉建國8日於立法院經濟委員會質詢時指出，台灣農業人口正快速下降，已對國家農業發展構成嚴重警訊。他表示，農戶數與農業就...

鄭麗君指綠能發展應堵絕弊端 被問美台關稅僅點頭微笑

行政院副院長鄭麗君今天指出，永續力是國家競爭力，未來再生能源發展要簡化流程、杜絕弊端及改革制度，讓綠能發展更健全。至於全...

國家永續獎頒獎 鄭麗君：永續力就是國家競爭力

行政院副院長鄭麗君今天出席「114年國家永續發展獎頒獎典禮」，她強調，永續力就是國家競爭力；對於外界關心的綠能，她提到，...

台灣不產能源…但產業民生都需要 童子賢再提「核綠共存」是最務實路徑

台灣最快有可能在2027年重啟核電，倡議核綠共存的和碩董事長童子賢8日表示，台灣在經濟發展的同時需要能源，但台灣不生產能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。