立院財委會考察無人載具 立委籲發展民生供應鏈

立法院財政委員會8日考察無人載具、運動設施及全民健康建設等預算執行情況，由立委鍾佳濱擔任召集人，帶領各行政機關南下至工業技術研究院、船舶暨海洋產業研發中心了解無人載具應用成果。他呼籲，應讓無人載具技術在民生、救災、農業與教育訓練等領域全面開花結果。

鍾佳濱指出，八年1.25兆元的國防特別預算，分攤每年平均1,562億元，衛福部健保支出則高達近一兆元。國家安全與全民健康皆是重要支柱，投入無人載具技術的價值相當划算。

他舉例，若遇上如香港高樓大火般嚴重的狀況，就能使用無人機協助救災；農業部也可運用無人機追蹤野生動物、進行巡護；在烏克蘭戰場，無人機更被用於前線救傷，證明其用途多元、效能驚人。「各部會不能只想到國防，無人載具在民生領域同樣至關重要，應由各部門共同發展應用。」

本次行程首先抵達金屬中心，簡報重點包括：無人載具技術最新發展與國內研發趨勢、跨領域應用可能性及產業鏈布局、協助政府部門構建本土科技能量，以民生技術為基礎、軍用民用皆可兼顧。

鍾佳濱表示，賴清德總統推動國防自主，除對外採購軍備，也必須培養國內軍工產業能力，讓科技「大單長單」落在本土廠商身上，提高自製率，帶動產業升級。他強調，軍工產業不是只服務軍隊，而是建立在民生科技之上，可民用亦可軍用，這才是真正的國防自主。

財委會第二站前往船舶暨海洋產業研發中心，了解其在無人船艇教育訓練推廣、海洋科技與國艦國造研發能量、模擬系統與海上作業訓練。

鍾佳濱指出，賴總統在宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練時已宣示，未來教召將納入無人載具操作訓練，使全民國防更符合現代戰場需求；而船舶中心研發的模擬器可提供教育訓練的量能，是推動此項政策的重要支點。

在座談中，無人載具系統產業發展協會林秋豐理事長指出，協會曾協助恆春機場與民航局打造無人機展示與測試環境，讓台灣具備更完善的驗證場地；現場有許多業者表示，政府採購若僅以價格競標易導致廠商虧損與品質參差，建議未來建立更健康的技術規範與採購制度。

對此，經濟部回應，將持續以「非紅色供應鏈」為原則提升預算支持，強化國內無人載具供應鏈自主性。

鍾佳濱強調，台灣要建立安全可靠的無人載具產業，關鍵在於政府的長期支持與跨部會合作。需要的不只是國防用途，而是全民都能受益的科技應用。

鍾佳濱表示，今天的考察不僅是檢視預算執行情況，更重要的是讓行政部門理解「無人載具是整個國家的新基礎建設」，他呼籲行政院協調各部會，把無人載具視為產業升級核心，讓台灣科技能量可民生、可軍用，真正展現本土自我防衛與產業發展的決心。