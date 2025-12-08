PwC《全球投資人調查報告》科技業具投資吸引力、AI 治理與韌性成焦點

PwC發布《2025全球投資人調查》（2025 Global Investor Survey），涵蓋全球26個國家與地區，共1,074位專業投資人受訪。調查發現，61％的投資人表示，未來三年科技業將是最具投資吸引力的產業，遠超過其他產業。

這次調查結果顯示，在未來三年，科技業對投資人的吸引力最高（61％），是排名第二至第四產業的兩到三倍。資產與財富管理業以25％位居第二，第三是電力與公用事業（24％），第四是銀行與資本市場（19％）。

隨著科技持續進步，投資人也希望所投資的企業跟上腳步，92％投資人呼籲企業增加資金於科技轉型。投資人對科技轉型的強烈支持，來自於企業採用AI所帶來的效益。過去一年，投資人觀察到其投資的企業中，AI帶來的效益主要包括生產力提升（86％）、獲利改善（71％）及營收成長（66％）。

基於這些成果，超過四分之三（78％）的投資人表示，若企業推動全方位AI轉型，投資人至少會適度增加投資。然而，僅37％認為企業對AI策略與政策有足夠的揭露，投資人希望獲得更多透明資訊，以支持其投資決策。

資誠聯合會計師事務所市場長林一帆表示，投資人開始看到AI帶來的營運與財務效益。雖然投資人理解AI回報需要前期的資本投入，但他們期望的是紀律，包括具決策價值的指標、可信的治理，也期望能看到AI能安全且可重複地重塑成本曲線、生產力與營收的證據。

儘管投資人對科技投資抱持審慎樂觀的態度，但對全球經濟成長的展望仍顯低迷。僅28％預期未來一年全球經濟成長將有中度至明顯的改善。就全球各國來說，投資人認為未來三年最具吸引力的投資市場是美國（67％），其次為印度（45％）、中國大陸（32％）、英國（26％）及阿拉伯聯合大公國（26％）。

投資人對全球經濟成長較為保守，部分原因是投資人對風險評估的結果所致。超過半數（55％）認為所投資的企業面臨高度或極端的網路風險，近半（53％）認為科技帶來的顛覆之風險同樣嚴重，而通膨（44％）、總體經濟波動（43％）及地緣政治衝突（42％）也影響市場情緒。

面對不可預測的環境，投資人支持企業強化韌性，同時善用科技驅動的機會，提供清晰且透明的報酬。投資人支持企業增加在資安（88％）、商業模式敏捷性（73％）、法規遵循（66％）及供應鏈管理（64％）上的支出，以防範主要風險。商業模式敏捷性為兼顧韌性與成長的途徑。74％的受訪者預期，跨越傳統產業界線尋求機會的企業將有更高成長，而65％認為未採取此策略的企業面臨更高的顛覆風險。

韌性與成長的驅動也延伸至永續領域，84％的投資人認為企業應維持或增加在氣候調適上的投資，61％表示若企業使用永續數據提升效率與績效，將至少適度增加投資。投資人也要求更多資訊，以了解管理層如何在不確定性中實現成長。最受關注的揭露項目包括創新策略（47％）、AI回報與成本節省（42％）、AI投資（42％）、競爭定位（37％）及韌性策略（29％）。

林一帆表示，投資人的訊息十分明確，若將企業比喻為汽車，科技轉型仍是驅動成長的高速公路，而韌性與透明度則是確保安全的護欄。投資人青睞的是能負責任地擴展創新，並具備清晰治理架構、可衡量成果及可信計畫的企業，將科技轉化為持久且可持續的價值。