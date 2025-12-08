鄭麗君指綠能發展應堵絕弊端 被問美台關稅僅點頭微笑

行政院副院長鄭麗君今天指出，永續力是國家競爭力，未來再生能源發展要簡化流程、杜絕弊端及改革制度，讓綠能發展更健全。至於全民關切的美國對台關稅年底前能否敲定？鄭麗君面對媒體詢問僅點頭微笑未回應。

國家永續發展獎今年共43家企業獲獎，鄭麗君致詞時說，她身為行政院永續長，始終相信永續是在經濟發展中，期待擁有社會視野、抱持以人為本的同理心，並關注土地與環境，不為地球帶來不可逆轉的危機；永續力就是國家競爭力，鄭也是企業持續實踐永續價值的基礎。

鄭麗君說，面對氣候變遷挑戰，應以綠色成長思維因應，因此政府提出淨零轉型路徑圖，並增進國土調適韌性；綠能是淨零轉型重中之重，經跨部會盤點，太陽光電將在2026年達成裝置20GW目標，皆已掌握案源，離岸風電部分，2035年所需的海域面積沒有問題，下階段是評估2050年發展面積。

她說，希望能用國土管理視野發展再生能源，過程中要簡化流程 、杜絕弊端，同時進行制度改革，讓綠能發展更健全，達到政府預定目標，並積極研發、推動其他新興能源，包含地熱、小水利等能源創新策略。

另針對國土調適韌性，鄭麗君提到，未來會善用圖資串接各種資訊，從治山、治水、防洪、排水、居住安全、產業韌性 及疏散防災等面向定訂定總策略，建立行政治理架構，建構因應氣候變遷的國土韌性。