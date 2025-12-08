鄭麗君：2026太陽光電可達標 20GW相關案源已掌握

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院副院長鄭麗君8日指出，根據近期跨部會盤點國內再生能源進度後，太陽光電案源已掌握，預計可達2026年20GW目標；離岸風電方面，現有海域面積足以支應2035年需求，並持續評估可延伸至2050年的開發潛力。此外，面對極端氣候挑戰，相關單位將整合圖資，制定治水、防洪、居住安全及產業韌性等整體國土策略，並透過跨部門合作推動永續發展。

鄭麗君8日出席「114年國家永續發展獎頒獎典禮」致詞時提到，2050淨零轉型路徑圖經過數十至上百場跨部會討論，由國發會統整完成，呈現出台灣在經濟、社會與環境三大面向的永續發展願景，今年共有43個獲獎單位及12位入選者，展現台灣創新永續競爭力的縮影。這些單位涵蓋大學、企業、金融機構、宗教團體及政府機關。

鄭麗君說，大學將聯合國永續發展目標（SDGs）納入校務策略規劃，企業則積極推動綠色低碳供應鏈與循環經濟，中小企業亦持續實踐永續行動。金融機構透過轉型金融協助客戶達成永續目標，宗教團體則在低碳飲食與生態復育上有所作為，政府部門在公共工程中融入節能減碳與環境保護理念，彰顯政策與社會實踐的結合。

鄭麗君強調，永續發展是社會共同參與的轉型過程，也是一種社會創新模式。政府在制定政策時，兼顧經濟發展與社會包容，擴大社會投資以照顧下一代及減輕家庭負擔，讓民眾能力得到提升，進而推動創新成長與產業發展。小微企業的創新能力也被視為整體產業發展的重要關鍵，並且透過智慧應用解決社會問題，增進民眾生活福祉，帶動各行各業的可持續發展。

在綠能發展方面，鄭麗君指出，太陽光電目前已掌握完整案源，預計2026年可達20GW目標。離岸風電部分，經跨部會盤點，海域面積足以支應2035年的開發需求，並持續評估可擴展至2050年的潛力。政府計劃以國土管理新思維推動再生能源發展，簡化行政流程、杜絕弊端，並同時進行制度改革，以確保綠能發展健全穩定。此外，地熱、小水力等新興能源也正在研發與推動中。

面對極端氣候挑戰，鄭麗君提到，將整合圖資資訊，制定治水、防洪、排水、居住安全及產業韌性等整體國土策略，建立循證治理架構，以提升國土應對氣候變遷的韌性。她呼籲，社會各界、公私部門及民眾應共同參與永續轉型，以更兼顧社會包容與綠色環境的發展模式，為下一代打造更廣、更遠、更可持續的未來道路。

