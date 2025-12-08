獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會新主秘人選，檢查局副局長尚光琪呼聲高。圖／本報資料照片
金管會現任主秘林志吉即將轉戰信託公會，新的金管會主秘人選也呼之欲出，知情人士透露，主秘接班人選內定檢察局副局長尚光琪，相關人事案將在近期內正式發布。

近幾個月來，金管會有好幾波人事的異動，其中亞洲資產管理中心政策的推動，以及讓金管會內部進行世代交替，讓55歲上下的中生代有出頭的機會，是彭金隆進行人事異動的兩大主軸，除了外語流利、執行力強的證期局主秘黃仲豪升任副局長之外，接下來還有一位證期局背景的官員，即將升任金管會主秘，這位人選就是尚光琪。

據了解，彭金隆把尚光琪從檢查局調升至金管會主秘，扮演更積極的角色，除了專業背景，也和尚光琪本身反應快、執行力強的特質有關。先前童政彰從檢查局長轉戰銀行局長，也是彭金隆認為以童的金融專業和對外溝通及執行的能力，其實可以在銀行局發揮更積極的功能，而繼童政彰之後，尚光琪則是彭金隆第二位從檢查局調離的官員，並轉升金管會主秘，為的也是借重她的專業及溝通執行力。

據知情人士指出，尚光琪出任金管會主秘，也和在檢查局之前，長年任職證期局有關，金管會主委彭金隆希望新任的金管會主秘，能有金管會不只一個局處的歷練，尤其尚光琪資歷完整，一路從金管會證期局基層作起，直至證期局主秘，之後出任檢查局主秘、並升任檢查局副局長。

如今彭金隆推動亞洲資產管理中心政策，證期局與壯大資本市場直接相關，參與尤其重要，舉凡創新板、亞洲那斯達克等重要計畫，都需要有資本市場專業的官員參與，才能更有效率的推展，尤其在扮演協調銀行局、保險局對壯大資本市場政策的配合上，若有資本市場的專業背景的協調者，也更能掌握重點來加速整合的效率，這是彭金隆青睞尚光琪出任金管會主秘重要的原因。

尚光琪多年在證期局的歷練，對資本市場的熟稔不在話下，也因此彭金隆決定交付重任，讓她升任金管會主秘，擔綱更為重要的包括銀行局、證期局、保險局等金管會各局處室的協調工作，也讓涉及跨局室協調的政務更加順暢。

金管會 資本市場 保險

