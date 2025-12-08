國邑新藥全球三期臨床啟動 明年首季開始收案、拚三年後上市

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國邑*（6875）8日宣布，已成功完成首批新藥L606用於PH-ILD（間質性肺病引起之肺高壓）全球第三期臨床試驗的藥品出貨，供應授權夥伴Liquidia公司啟動國際多中心試驗，並預計於明年開始全球病患收案，為L606商業化發展奠定重要里程碑。

國邑藥品總經理甘霈表示，本次三期試驗用藥的順利出貨，不僅是臨床進程的里程碑，更強有力地確認了國邑在藥品製程技術與全球供應鏈建置上的高度成熟與執行力。

據了解，這項三期臨床試驗預計明年首季開始收案，收案人數逾300人，目標兩年內完成，並力拚三年後取得上市許可。

在三期臨床推進的同時，國邑也與Liquidia公司全面同步展開商業化前之準備工作，包含藥品量產、全球供應鏈布局、主要市場法規策略規劃以及上市前策略部署。目標是在臨床驗證結束後，使L606能以最快速度、無縫接軌地推入全球市場。

目前，L606在國際醫療領域備受關注。Liquidia繼於R&D Day公布美國三期臨床亮眼數據後，近日在倫敦 Jefferies全球醫療保健會議中，更進一步明確點出L606的戰略定位：L606憑藉每日兩次即可維持全天藥效、極佳耐受性及副作用低等核心優勢，有效解決現行治療需頻繁給藥，且常引起咳嗽、喉嚨不適等高度困擾之臨床痛點。L606的產品特性與未滿足的醫療需求高度契合，預期將顯著提升患者用藥的依從性與生活品質，將成為吸入型前列環素治療的新世代主流產品。

Liquidia公司也公開強調，L606是其公司最核心、最具戰略價值之旗艦產品，並已備妥充足的資金、資源及全球醫師網絡，以最高效率加速臨床推進。全球三期試驗全面啟動，不僅展現了國邑與合作夥伴間的執行力，更彰顯Liquidia對L606高達千億元市場規模的堅定信心。在適應症策略布局上，Liquidia亦將L606的開發視野，從既有的PAH與PH-ILD核心適應症，擴展至更為廣泛的肺部疾病，包括特發性肺纖維化（IPF）、進行性肺纖維化（PPF）及慢性阻塞性肺病引發之肺高壓（PH-COPD）等。

依據國際研究機構預估，L606在PAH與PH-ILD兩大核心適應症的全球目標市場規模即已超過新臺幣2,000 億元（逾60億美元）。考量到單就IPF全球治療市場目前即已超過40億美元，且Pulmonary Fibrosis (PF) 及PH-COPD亦為快速成長的數十億至百億美元級別大型肺部疾病市場，同時現行療法普遍缺乏安全、便利且具長效性的吸入型新療法，L606具備絕佳的市場切入點。

因此，隨著L606適應症開發計畫策略性擴展至上述廣泛疾病，潛在市場規模將爆發式增長，總值至少超過新臺幣3,000億元（逾100億美元），其長期市場價值將顯著超越核心市場的既有估算。

