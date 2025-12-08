快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

衛廣法修法助中天復台？ NCC：要回到52台頻道幾乎不可能

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹上午赴立法院交通委員會審查「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，並備質詢。記者林伯東／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹上午赴立法院交通委員會審查「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，並備質詢。記者林伯東／攝影

立院交通委員會今日審查「衛星廣播電視法修正草案」，其中「中天條款」備受關注。國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，未來修法若通過，NCC會依法行政，但中天復台要回到原來52台頻道的難度很大，「幾乎不可能」。

國民黨立院黨團先前提出「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，也被稱「中天條款」，並在上周逕付二讀。

國民黨立委賴士葆表示，當初關掉中天的理由，現在綠媒電視台同樣也適用，NCC卻未干預，因此關掉中天是政治決定，為了維護新聞自由，未來新聞台換照，NCC應該准予換照為原則。

至於未來修法若通過，中天得以復台，陳崇樹也說，還需要先經過委員會，且若照國民黨團版本，要回到原有頻位有極大困難度，NCC不是行政機關，「不能要有線電視請走現有房客，把原來房客找回來」。

國民黨團版本提案刪除黨政軍條款罰則，國民黨立委翁曉玲表示，支持黨政軍退出媒體，但現行衛星廣電法對於黨政軍直接或間接投資廣電事業時，是以被投資者做為處罰對象而非投資行為人，這是錯殺的規定，但NCC毫無作為。

陳崇樹則強調，黨政軍條款「可修不可廢」，直接投資是絕對禁止，至於間接投資，必須避免出現實質控制的可能，一定要在法規中擬定配套。

對於是要處罰投資人，還是處罰被投資者？陳崇樹則說，間接投資但有擔任媒體董監事、經理人，業者仍准許，那就處罰業者（即被投資者），這樣做就避免了出現罰錯業者的問題。

NCC

延伸閱讀

藍委提刪除黨政軍條款罰則 NCC：恐淪為具文

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

小紅書下架是因涉詐還是資安？ NCC：尊重主管機關處理

NCC核准離島明年收視費 澎湖、名城明年小漲5元 祥通收費不變

相關新聞

衛廣法修法助中天復台？ NCC：要回到52台頻道幾乎不可能

立院交通委員會今日審查「衛星廣播電視法修正草案」，其中「中天條款」備受關注。國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表...

台水1號智能船首航亮相 開創全天候、無人化、高效率水質監控模式

響應國家AI政策及企業永續發展目標，台水公司迎來水質監測科技的重要里程碑。由成功大學與磐誠顧問公司共同研發的「台水1號智...

辛炳隆：低CPI失真 與民意嚴重脫節

台灣的消費者物價指數（CPI）數據長期維持在溫和水準，顯著低於全球主要國家，但台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，這項低通膨...

蔡英文籲光電政策2.0再進化 為下階段經濟發展供能

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型。她提醒，若因少數個案，使光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，將扼殺台灣共同經...

藍委提刪除黨政軍條款罰則 NCC：恐淪為具文

中國國民黨立委翁曉玲等人提案刪除黨政軍條款罰則，對此國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹回應，僅刪除罰則條文，對違...

不擔心核三重啟是假操作 童子賢：相關領導人非常認真應對氣候變遷

和碩董事長童子賢今日獲頒中華民國核能學會「特殊貢獻獎」，這是學會成立至今的第三位得獎人，童子賢在致詞時表示，從理事長手中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。