衛廣法修法助中天復台？ NCC：要回到52台頻道幾乎不可能

立院交通委員會今日審查「衛星廣播電視法修正草案」，其中「中天條款」備受關注。國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，未來修法若通過，NCC會依法行政，但中天復台要回到原來52台頻道的難度很大，「幾乎不可能」。

國民黨立院黨團先前提出「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，也被稱「中天條款」，並在上周逕付二讀。

國民黨立委賴士葆表示，當初關掉中天的理由，現在綠媒電視台同樣也適用，NCC卻未干預，因此關掉中天是政治決定，為了維護新聞自由，未來新聞台換照，NCC應該准予換照為原則。

至於未來修法若通過，中天得以復台，陳崇樹也說，還需要先經過委員會，且若照國民黨團版本，要回到原有頻位有極大困難度，NCC不是行政機關，「不能要有線電視請走現有房客，把原來房客找回來」。

國民黨團版本提案刪除黨政軍條款罰則，國民黨立委翁曉玲表示，支持黨政軍退出媒體，但現行衛星廣電法對於黨政軍直接或間接投資廣電事業時，是以被投資者做為處罰對象而非投資行為人，這是錯殺的規定，但NCC毫無作為。

陳崇樹則強調，黨政軍條款「可修不可廢」，直接投資是絕對禁止，至於間接投資，必須避免出現實質控制的可能，一定要在法規中擬定配套。

對於是要處罰投資人，還是處罰被投資者？陳崇樹則說，間接投資但有擔任媒體董監事、經理人，業者仍准許，那就處罰業者（即被投資者），這樣做就避免了出現罰錯業者的問題。