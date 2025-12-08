台水1號智能船首航亮相 開創全天候、無人化、高效率水質監控模式

響應國家AI政策及企業永續發展目標，台水公司迎來水質監測科技的重要里程碑。由成功大學與磐誠顧問公司共同研發的「台水1號智能化水質採樣監測船」正式於鳥嘴潭人工湖啟用，並於2025年12月8日舉行首航典禮。此項創新技術將有效提升水質監測效率，打造職場友善、守護民眾用水安全，並貫徹台水企業社會責任，樹立水源保護與水質管理的新標竿。

台水公司表示，傳統水質採樣工作可能涉及高風險臨水作業，而台水1號智能船首重保障採樣人員的安全，採用自動駕駛系統與智能避障技術，能在無需人工行駛下安全完成水質採樣任務。同時具備卓越的機動性與靈活性，可適用於多樣水域環境，搭載各項水質監測儀器，監測水域的各項水質指標，自動回傳數據至雲端平台，全面提升水質監測效率，實現全天候、無人化且高效率的智慧監控模式。

台水表示，台水1號智能船正式投入運作，象徵台水公司在智慧化水質監測與管理邁出關鍵一步，更是政府、企業、學術界攜手合作的重要成果。自12月8日啟航後，將與台水「水質行動檢驗車」應變團隊，實現落地快速採樣、污染鑑定及制定應變改善策略，形成高效率作業模式，提供準確、穩定與高韌性的供水保障，確保水質安全。

台水公司期盼，此項具備高密度、連續性、高效率、低人力與可擴展之創新技術，將成為全國水質管理模式的典範，為守護水源與保障人民健康持續貢獻力量。