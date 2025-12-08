低CPI藏玄機 弱勢家庭物價指數顯著偏高

台灣消費者物價指數（CPI）已連續七個月低於2%通膨警戒值以下，11月台灣CPI年增率僅1.23%，相較美、歐、日、韓等主要經濟體仍處於相對溫和水準，顯見總體通膨壓力穩定。然而，在相對穩定的物價表象下，不同家庭結構面臨的物價感受卻有顯著差異，尤以高齡家庭與低所得家庭負擔最重，因食物與居住類等剛性支出權重較高，使通膨衝擊更為深刻。

台灣總體CPI漲幅與主要國家相比，仍保持溫和。根據主計總處資料，10月時，歐元區CPI年增率為2.1%、日本為3.0%、南韓為2.4%，美國9月CPI也有3.0%，且已連續六個月擴張。而台灣10月的年增率為1.47%，明顯低於國際水準，顯示國內物價走勢相對平穩。至11月，台灣CPI年增率進一步降至1.23%，持續低於通膨警戒線，總體環境的通膨壓力趨於穩定。

雖然整體CPI數據溫和，但若細究不同族群的物價漲幅，會發現「通膨感受度」存在明顯落差，尤其集中在低所得及高齡族群。依主計總處數據，11月全體家庭CPI指數為110.18，但不同家庭結構的指數差異明顯：高齡家庭（65歲以上）指數最高，達111.04，承受壓力最大；最低所得20%家庭指數次高，為110.87；中間所得60%家庭指數為110.23；最高所得20%家庭指數最低，為109.79，甚至低於全體平均。

這項差異與家庭消費結構的權數分配高度相關。高齡家庭與低所得家庭的支出項目中，居住類與食物類等剛性需求的民生必需品，佔比顯著較高。舉例來說，高齡家庭的居住類權數達318‰、低所得家庭為299‰，但在中間所得家庭僅229‰，高所得家庭僅更只佔201‰。反觀高所得家庭，其消費支出中，娛樂服務與交通工具等非必需品佔比較高，而這些項目的價格變動相對和緩，因此總體CPI壓力較輕。