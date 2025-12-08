辛炳隆：低CPI失真 與民意嚴重脫節

台灣的消費者物價指數（CPI）數據長期維持在溫和水準，顯著低於全球主要國家，但台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，這項低通膨成果是政府將平抑物價設為首要政策目標所致，但與民眾的實際生活感受嚴重脫節。尤其在低所得與高齡家庭身上，因外食費與居住成本高漲，通膨壓力感受遠高於平均水準。

觀察國內的物價走勢，長期以來維持相對平穩，辛炳隆分析，政府將物價控制視為最優先的政策目標，將通膨目標值嚴控於2%以下。此舉雖成功壓低總體通膨數據，使其表現優於歐美等國，但也或許也犧牲了其他重要的經濟面向或產業發展動能。

至於總體CPI溫和的表象下，低所得家庭，特別是高齡家庭，其 CPI 年增率往往高於整體平均水準，顯示這些族群承受的通膨負擔更重。辛炳隆指出，此落差的關鍵在於消費權重分配不同，低所得與高齡家庭的支出集中在食物類與居住類等民生必需品。由於這類基本開銷的價格變動相對劇烈，因此其對物價上漲的敏感度及實際壓力遠高於高所得族群。

辛炳隆提及，普遍上班族最有感的兩大支出—外食費用與租金成本，其年增率皆超過總體CPI漲幅，尤其11月外食費年增率已高達3.51%，已經達到總體CPI的2倍以上。但因被其他價格變動和緩的項目稀釋，導致總體數據無法反映這兩項民生支出帶來的強烈通膨痛感。

多數民眾對於總體 CPI數據偏低感到無感，反映了數據在項目權重上出現「通膨失真」現象。辛炳隆建議，官方應考慮恢復或編製如「生活成本指數」等價格指數，以更貼近反映民眾的實際生活壓力。