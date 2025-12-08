立委促勞動部助農退儲金修法 提高青農加入誘因

立委林岱樺8日質詢農業部長陳駿季，指出農民退休儲金提繳的覆蓋率低，不到三成青農加入農退。她要求中央提升加入農退的誘因，尤其針對40歲以下的青農、以及目前還在勞保的農民。農業部長陳駿季承諾，政府將增加對農民退休儲金的負擔，並對在勞保的農民，規劃納入農退範圍。

林岱樺質詢時「以半導體產業競逐的就是人才」為例，要求農業部必須增加農退誘因，才能確保農業保住關鍵人才。

她也舉例農保85萬人中，真正還在提農退的只有9萬多人，覆蓋率僅四成出頭。20到29歲青年提繳率僅24%。等同有大量實際務農者，沒有在退休保障的範圍內，讓更多人才不願加入農業。

針對農退最關鍵的「提撥比例」，林岱樺建議農業部，應從現行的「1比1」提到到「6比4」，由政府負擔六成，農民負擔四成，「讓願意早點進場的農民，看得到退休帳戶長什麼樣子。」

林岱樺也指出，目前沒有對40歲以下的青農，提供鼓勵加入農退的方案，她呼籲對青農自提設計至少1.5比1的加碼方案。對此，陳駿季表示，已向行政院提出農退政府負擔六成的方案，對於青農將提供其他農業補助。

林岱樺提及，目前制度上的黑洞，同樣在田裡流汗，有人有老農津貼加農退雙層保障，有人老了只剩勞退那一條路，甚至一條路都沒有，因為是自耕農或佃農沒雇主，沒有勞保也沒有農保。

她建議政府不該放生這群人，應設計一套「專案轉軌」方案，在實際務農者尚未領勞保相關退休金的前提下，開放參加農退，並要求農業部在明年上半年前，提出勞保青農轉軌方案。

陳駿季回應，已經規劃實際務農卻領勞保的族群，提出納入農退範圍的方案。林岱樺表示，後續也請勞動部加入，盤點勞保中實際從農的人口，讓實際在種田的人，可以納入農退儲金的範圍，鼓勵更多民眾加入農業行列。