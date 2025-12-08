快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

經部與會計師、記帳士、記帳及報稅代理人團體合作 助中小企業紀碳帳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部中小及新創企業署2026年首度與會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等三大財會專業團體合作，建構全國在地碳健檢服務網絡，透過財會團體協助中小企業蒐集碳排放數據並提供減碳建議，打造全新「記帳兼記碳」服務模式，也是國內首次導入AI數位系統進行中小企業碳排計算，開創跨域合作的新模式。

中企署表示，鑑於中小企業在淨零轉型過程中因資源有限，亟需外部協助，自今年初啟動碳健檢計畫，除與6家金融機構合作媒合企業參與碳健檢外，亦培育超過2,500位財會人員成為碳健檢人才，協助近12,000家中小企業完成油、電、水、氣、材各項營運資料的蒐集，並透過於AI碳管理平台輸入金額與用量，自動換算成年度碳排放量並分析企業碳排資訊。

中企署表示，AI碳管理平臺不僅具備首創性，其科技應用更展現高度實務價值，平台可自動換算碳排、產出分析報表，大幅提升資料蒐集效率與判讀精準度，有效協助中小企業找出高能耗設備等碳排熱點，作為設備汰換與管理優化的重要參考。同時，相關碳排資料亦可提供金融機構作為綠色融資評估基礎，支持中小企業推動永續轉型。

經濟部於5日特別舉辦「碳健檢績優服務團隊頒獎典禮」，由商業發展研究院董事長許添財、記帳士全國聯合會理事長賴妙菊、報稅代理人全國聯合會理事長李木欣、會計師公會全國聯合會主委成昀達、金融聯合徵信中心代理董事長張國銘共同出席，並由中企署長李冠志頒發獎證，肯定財會團體與金融機構投入中小企業淨零輔導的努力。

李冠志致詞表示，為協助中小微企業多元發展，經濟部在今年1月14日啟動中小微企業多元振興發展計畫，透過支持數位轉型、淨零轉型及通路布建等措施，強化企業競爭力。我國中小企業多數仰賴財會專業團體處理帳務，財會人員在協助中小企業於日常業務中接觸減碳資訊、推動淨零轉型方面，已成為不可或缺的重要夥伴。李署長感謝財會團體與金融機構的共同努力，讓減碳及碳健檢觀念深入中小企業。

為感謝財會團體及金融機構對本計畫的投入與貢獻，中企署今日頒發四項獎項，分別為媒合申貸企業參與碳健檢服務累計達100案的金融機構，授予「永續金融推動獎」；完成800家碳健檢實作的公會，授予「碳健檢卓越公會獎」；服務100家以上企業碳健檢的財會團體，授予「碳健檢績優服務團隊獎」; 服務50-99家企業碳健檢的財會團體，授予「碳健檢優良團隊獎」。

面對全球淨零轉型趨勢，中企署將持續以「碳健檢普及、數位賦能、金融連結」三大主軸，邀請更多財會團體加入服務行列，攜手協助中小企業提升減碳能力，邁向永續經營。中小企業如有碳健檢或其他協助需求，歡迎洽詢馬上辦服務中心（電話：0800-280-280），將有專人提供服務。

延伸閱讀

高市中路國小百年榕樹獲列「受保護樹木」 阿蓮首棵

旅遊業碳排占全球8% 觀光協會打造低碳旅遊協助企業ESG

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

Volkswagen年終健檢開跑！21項免費檢查與多重優惠同步登場

相關新聞

辛炳隆：低CPI失真 與民意嚴重脫節

台灣的消費者物價指數（CPI）數據長期維持在溫和水準，顯著低於全球主要國家，但台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，這項低通膨...

不擔心核三重啟是假操作 童子賢：相關領導人非常認真應對氣候變遷

和碩董事長童子賢今日獲頒中華民國核能學會「特殊貢獻獎」，這是學會成立至今的第三位得獎人，童子賢在致詞時表示，從理事長手中...

蔡英文籲光電政策2.0再進化 為下階段經濟發展供能

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型。她提醒，若因少數個案，使光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，將扼殺台灣共同經...

藍委提刪除黨政軍條款罰則 NCC：恐淪為具文

中國國民黨立委翁曉玲等人提案刪除黨政軍條款罰則，對此國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹回應，僅刪除罰則條文，對違...

我退休金制度排全球後段班 專家揭痛點：大餅分配出問題

年10月一份最新公布的全球退休金指數排行報告中，新加坡首次躍居最高等級行列，荷蘭繼續穩坐第1名寶座，至於台灣仍位在排名的中後段班，與中日韓同等級，但排名落後。台灣排名退步，儘管官方勞動部解釋是因為「家庭儲蓄」資料評估方式改變所致。到底台灣退休金制度哪裡不如人？勞工退休金足夠嗎？

經濟部將推動「企業人權調查」 首波盯80家…涵蓋鴻海、台積等

經濟部將推動「企業人權盡職調查」，規劃首波適用年營業額500億元以上的上市櫃製造業，強制將企業人權揭露於永續報告書，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。