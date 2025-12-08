快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

車手詐騙1,800萬元沒羈押 立委批司法縱容

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

一名詐團車手行騙1,831萬多元，落網後坦承犯案並表現悔意，被檢方裁定5萬元交保，獲釋後再度行騙285萬元，仍未裁定羈押，導致其獲釋後立刻逃亡，今年8月才被逮捕歸案。立委洪孟楷抨擊，只因「有悔意」就不羈押，判決荒謬，替詐騙犯開綠燈。台灣詐騙猖獗，司法縱容必須負責。

洪孟楷表示，每次聽到「台灣是詐騙王國」「詐騙手法在台灣行得通、世界都行得通」，都深感痛心。詐騙集團之所以能得手，就是「很會騙」——落網前騙百姓，落網後騙司法。如果詐騙1,800萬只要5萬交保，等於是在宣告：台灣是詐騙友善環境。

洪孟楷提及，過去好萊塢電影曾拿破雨傘說「made in Taiwan？」開玩笑；他擔心的是，未來談到詐騙情節時會不會改成「from Taiwan？」若台灣的國際形象被視為詐騙培養場，這會是無法承受的傷害。

他要求法務部、司法院必須向國人交代，並檢討是否應在詐欺與洗錢案件中，明確落實刑法第 57 條第 9 款「犯罪造成的危險與損害」的審酌標準，包括：「被害人人數」、「犯罪金額」、「是否累犯」、「通緝紀錄」等，這些都應成為量刑與羈押的重要依據。

洪孟楷指出，打詐不能只靠口號，「打詐國家隊」不能只停在嘴巴上。基層警察在第一線槍林彈雨，司法不該輕縱，反而成了詐騙集團的靠山。

洪孟楷說，明日，他將與國民黨立院同仁前往新加坡進行三天兩夜國會外交，除受邀參與亞洲台商總會會長交接，同時也已請外交部協助安排了解新加坡鞭刑打詐立法過程，並拜會相關國會議員。

他表示，新加坡能以重典治亂世，可用科學數據來看成效如何；最關鍵更是態度——面對詐騙，是要輕放還是嚴懲？是要縱容還是強打？對他而言，守護人民的財產安全，比什麼都重要。台灣不能再讓詐騙橫行，更不能讓司法失去人民信任。

延伸閱讀

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

走路工疑雲 立委洪孟楷反告新北市議員李宇翔不起訴

淡江大橋通車前先辦「地方鄉親體驗」活動？交長允諾滿足需求

洪孟楷倡詐騙、虐童、性侵犯用鞭刑入法 擬推公投爭支持

相關新聞

辛炳隆：低CPI失真 與民意嚴重脫節

台灣的消費者物價指數（CPI）數據長期維持在溫和水準，顯著低於全球主要國家，但台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，這項低通膨...

不擔心核三重啟是假操作 童子賢：相關領導人非常認真應對氣候變遷

和碩董事長童子賢今日獲頒中華民國核能學會「特殊貢獻獎」，這是學會成立至今的第三位得獎人，童子賢在致詞時表示，從理事長手中...

蔡英文籲光電政策2.0再進化 為下階段經濟發展供能

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型。她提醒，若因少數個案，使光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，將扼殺台灣共同經...

藍委提刪除黨政軍條款罰則 NCC：恐淪為具文

中國國民黨立委翁曉玲等人提案刪除黨政軍條款罰則，對此國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹回應，僅刪除罰則條文，對違...

我退休金制度排全球後段班 專家揭痛點：大餅分配出問題

年10月一份最新公布的全球退休金指數排行報告中，新加坡首次躍居最高等級行列，荷蘭繼續穩坐第1名寶座，至於台灣仍位在排名的中後段班，與中日韓同等級，但排名落後。台灣排名退步，儘管官方勞動部解釋是因為「家庭儲蓄」資料評估方式改變所致。到底台灣退休金制度哪裡不如人？勞工退休金足夠嗎？

經濟部將推動「企業人權調查」 首波盯80家…涵蓋鴻海、台積等

經濟部將推動「企業人權盡職調查」，規劃首波適用年營業額500億元以上的上市櫃製造業，強制將企業人權揭露於永續報告書，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。