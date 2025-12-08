車手詐騙1,800萬元沒羈押 立委批司法縱容

一名詐團車手行騙1,831萬多元，落網後坦承犯案並表現悔意，被檢方裁定5萬元交保，獲釋後再度行騙285萬元，仍未裁定羈押，導致其獲釋後立刻逃亡，今年8月才被逮捕歸案。立委洪孟楷抨擊，只因「有悔意」就不羈押，判決荒謬，替詐騙犯開綠燈。台灣詐騙猖獗，司法縱容必須負責。

洪孟楷表示，每次聽到「台灣是詐騙王國」「詐騙手法在台灣行得通、世界都行得通」，都深感痛心。詐騙集團之所以能得手，就是「很會騙」——落網前騙百姓，落網後騙司法。如果詐騙1,800萬只要5萬交保，等於是在宣告：台灣是詐騙友善環境。

洪孟楷提及，過去好萊塢電影曾拿破雨傘說「made in Taiwan？」開玩笑；他擔心的是，未來談到詐騙情節時會不會改成「from Taiwan？」若台灣的國際形象被視為詐騙培養場，這會是無法承受的傷害。

他要求法務部、司法院必須向國人交代，並檢討是否應在詐欺與洗錢案件中，明確落實刑法第 57 條第 9 款「犯罪造成的危險與損害」的審酌標準，包括：「被害人人數」、「犯罪金額」、「是否累犯」、「通緝紀錄」等，這些都應成為量刑與羈押的重要依據。

洪孟楷指出，打詐不能只靠口號，「打詐國家隊」不能只停在嘴巴上。基層警察在第一線槍林彈雨，司法不該輕縱，反而成了詐騙集團的靠山。

洪孟楷說，明日，他將與國民黨立院同仁前往新加坡進行三天兩夜國會外交，除受邀參與亞洲台商總會會長交接，同時也已請外交部協助安排了解新加坡鞭刑打詐立法過程，並拜會相關國會議員。

他表示，新加坡能以重典治亂世，可用科學數據來看成效如何；最關鍵更是態度——面對詐騙，是要輕放還是嚴懲？是要縱容還是強打？對他而言，守護人民的財產安全，比什麼都重要。台灣不能再讓詐騙橫行，更不能讓司法失去人民信任。