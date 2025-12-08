收入不穩、貸款壓力大 青農農退儲金提繳率僅24%

農民退休儲金制度2021年1月1日起開辦，目前符合農退儲金申請資格者約22.3萬人，然而實際提繳者9.2萬人，覆蓋率僅約41%，其中青年提繳率更只有24%。形成「青農不敢提，老農不想加」的情況。立委表示，修正版本希望農民與政府負擔比分別為40％和60％，以減輕農民經濟負擔並提升參與意願。

現行農退儲金提繳比率為1%至10%不等，可由農民自行選擇，每年可調整2次，截至今年10月，提繳農退儲金人數為8萬9933人，曾經參加農退儲金人數為11萬3532人。提繳金額部分，隨基本工資調整。

農民退休儲金條例第2條將主管機關行政院農委會修正為農業部，第7條修正條文部分，立法委員蔡易餘等20人及委員陳亭妃等19人提案版本，增訂第3項規定，將農民及主管機關共同提繳的金額，合併計算為提繳總額，由主管機關60%與農民40%的比率分擔，基於考量其他社會保險制度的相關衡平性狀態下，調整農民與政府提繳總額負擔，減輕農民負擔。

陳亭妃指出，農退儲金參與人數覆蓋率只有41％，可見現行制度很難吸引農民提繳，希望所提修正版本，即農民與政府的負擔總額調整為4比6，以提高農民參與意願，也強調農退儲金制度的調整必須要符合民意，也期盼行政院版本盡快推出。

立委林岱樺表示，對40歲以下青農應有不一樣的加碼，青農前期投資大、家庭負擔重，如果真的把青農當重點產業投資，就應該讓農民與政府補貼做到至少4比6，讓願意早點進場的人看得到退休帳戶長什麼樣子，而不是只聽到有就好、能提多少算多少，否則只會出現「青農不敢提，老農不想加」。

農業部長陳駿季表示，農業部所提的農退儲金修正版本今年8月就已經送到行政院，只要草案進到行政院會後就能在立法院排審，農業部的版本也是農民與政府的負擔4比6，這樣就能在農民保障與負擔不變下增加農民的投保意願。

立委張嘉郡指出，40歲以下青農收入越來越低，也很不穩定，希望農業部能提出更好的辦法，如果青農和老農都越來越少了，到底誰還要務農？

立委蔡易餘分析，農民未參加農退儲金的原因，與農民儲蓄意願、儲蓄能力有關，經調查以經濟負擔因素居多，顯示青農初期從農資本投入及家庭負擔而未具提繳農退儲金意願。

陳駿季坦言，青年投保率只有24%確實很低，因為務農初期收入不穩定加上有貸款，農業部版本除了提繳比採4比6方式外，如果青農有提繳農退儲金，相關補助額度等也會加碼。