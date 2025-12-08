不擔心核三重啟是假操作 童子賢：相關領導人非常認真應對氣候變遷

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
童子賢不擔心核三重啟是假操作，他說，相關的主管跟相關的領導人是非常認真地在應對全世界氣候變遷這個議題。記者陳儷方／攝影
和碩董事長童子賢今日獲頒中華民國核能學會「特殊貢獻獎」，這是學會成立至今的第三位得獎人，童子賢在致詞時表示，從理事長手中拿到獎座時，感覺像是「（港星）周潤發得了終身成就獎」。

童子賢受訪時表示，為台灣找出乾淨、經濟實惠、穩定、高效且高品質的電力，是大家共同的心願，最近正在討論核二及核三重啟，台灣土地狹小、地狹人稠且不產能源，因此核能與綠能並行是不可避免的。

根據台電核電廠現況評估報告，核三自主安全檢查最快需要1.5年，相當於2027年才有望重啟核電，2年是否太久？童子賢表示，他不是實際執行機關，因此信賴專業單位的執行。

不過，外界仍然擔心核三重啟是否玩假的，桃園市長張善政就說，「如果是玩假的，台灣會死得很慘。」

對於外界擔心核三重啟是假政操作，童子賢對此表示疑惑，並表示，「我到目前為止意會到的應該是，相關的主管跟相關的領導人是非常認真地在應對全世界氣候變遷這個議題」。

童子賢表示，防止氣候變遷的同時，又要能夠提供台灣乾淨穩定的能源，核綠共存是不可避免的，這應該不是他一個人的意見而已。

此外，全球AI指數台灣進步到第16名，大幅進步5名，但在高級AI人才、商業生態系及開發能力等項目得分較低。

童子賢表示，台灣只有2300萬人口，占全世界人口比率不高，但在全球科技產業，特別是資訊電子產業的全球生態系中，扮演著不可或缺的重要夥伴角色，因為台灣已站在一個重要的位置上，有時對於排名難免忐忑不安，但其實不必太過憂慮，不必在排名上患得患失，而是要穩定心情，持續努力，因為台灣已在這一波AI浪潮中佔據重要位置。

