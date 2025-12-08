經濟部將推動「企業人權調查」 首波盯80家…涵蓋鴻海、台積等

經濟部將推動「企業人權盡職調查」，規劃首波適用年營業額500億元以上的上市櫃製造業，強制將企業人權揭露於永續報告書，預計指標型企業包括鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、和碩（4938）、聯電（2303）等80家企業受影響。

巨大日前遭美國海關發布暫扣令，為提醒出口製造業重視企業人權，經濟部推動「企業人權盡職調查」方案，已送進行政院。

經濟部原規劃自明年起實施，並於2027年揭露在永續報告書上。不過據了解，政院高層考量企業受美國對等關稅衝擊，擬與歐盟措施2028年同步實施。

經濟部強調，人權盡職調查是為提醒、鼓勵出口企業重視人權、環保等議題，愈早進行愈好，平時做好「保健」工作，避免出口受阻。

官員解釋，所謂企業「盡職調查」，是指企業對於生產造成人權侵害，必須要有風險辨識、回應處理、追蹤效果、並且公布於社會大眾等四大程序，我國是希望最後揭露在永續報告書上。

官員表示，巨大暫扣令事件，主要涉及移工仲介費問題，被指控為強迫勞動，但此問題要解決，就是要由出口企業負擔移工仲介費，說到底就是「成本」問題。儘管長期下來最後可能反映到商品價格上，但初期還是要視製造商能否負擔。

以目前國內製造業，尤其是國際品牌代工業者已有部分自行負擔移工仲介費，但仍對部分廠商造成相當成本，因此考量延後至與歐盟同步實施。

經濟部推動「企業人權盡職調查」，主要參考歐盟「企業永續盡職調查義務指令」，歐盟該指令已於2024年7月生效，並授權各國訂罰則。

原本計劃2027年7月開始依年營業額15億歐元（約新台幣547億元）、9億歐元（約新台幣328億元）、4.5億歐元（約新台幣164億元）企業分階段實施，但現已延後至2028年7月實施，簡言之，歐盟多給予企業一些緩衝期。

因此經濟部規劃台灣版「企業人權盡職調查」，首波以年營業額達500億元上市櫃企業、製造業為對象，強制揭露在永續報告書。但目前我國未訂罰則，並且在實施上，政院有可能朝向盡量與歐盟一致。

歐盟這項指令是要求歐盟各會員國，建立具約束力的國內法規，具體要求歐盟企業及其供應鏈廠商必須進行「盡職調查」，簡言之，企業將無法對其所造成的人權侵害，表示不知情更無法卸責。

所有與歐盟有貿易往來的台灣企業都必須確保其商業活動符合國際人權標準，因此台灣大企業已著手準備建立相關規範。