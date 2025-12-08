巨大遭美暫扣效應 經部推企業人權調查

自行車大廠巨大日前遭到美國海關暫扣令震撼業界。為提醒我出口製造業重視企業人權，經濟部將推動「企業人權盡職調查」，規畫首波適用年營業額五百億元以上上市櫃製造業，強制將企業人權揭露於永續報告書，預計鴻海、台積電、廣達、和碩、聯電等八十家大型企業將受影響。

經濟部已將推動「企業人權盡職調查」方案送進行政院。經濟部原規畫自明年起實施，於後年揭露在永續報告書上。據了解，政院高層考量企業受到美國對等關稅衝擊，擬與歐盟措施二○二八年同步實施。

經濟部指出，人權盡職調查是為提醒、鼓勵出口企業重視人權、環保等議題，愈早進行愈好，平時做好「保健」工作，避免出口受阻。

官員表示，巨大暫扣令事件，主要涉及移工仲介費的問題，被指控為強迫勞動，但此問題解決就是要由出口企業負擔移工仲介費，說到底就是「成本」問題。儘管長期下來最後可能反映到商品價格，但初期階段還是要視製造商能否負擔。

經濟部官員說，所謂企業「盡職調查」，是指企業對於生產造成人權侵害，必須要有風險辨識、回應處理、追蹤效果、並且公布於社會大眾等四大程序，我國是希望最後揭露在永續報告書。