巨大遭美暫扣效應 經部推企業人權調查

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

自行車大廠巨大日前遭到美國海關暫扣令震撼業界。為提醒我出口製造業重視企業人權經濟部將推動「企業人權盡職調查」，規畫首波適用年營業額五百億元以上上市櫃製造業，強制將企業人權揭露於永續報告書，預計鴻海、台積電、廣達、和碩、聯電等八十家大型企業將受影響。

經濟部已將推動「企業人權盡職調查」方案送進行政院。經濟部原規畫自明年起實施，於後年揭露在永續報告書上。據了解，政院高層考量企業受到美國對等關稅衝擊，擬與歐盟措施二○二八年同步實施。

經濟部指出，人權盡職調查是為提醒、鼓勵出口企業重視人權、環保等議題，愈早進行愈好，平時做好「保健」工作，避免出口受阻。

官員表示，巨大暫扣令事件，主要涉及移工仲介費的問題，被指控為強迫勞動，但此問題解決就是要由出口企業負擔移工仲介費，說到底就是「成本」問題。儘管長期下來最後可能反映到商品價格，但初期階段還是要視製造商能否負擔。

經濟部官員說，所謂企業「盡職調查」，是指企業對於生產造成人權侵害，必須要有風險辨識、回應處理、追蹤效果、並且公布於社會大眾等四大程序，我國是希望最後揭露在永續報告書。

巨大 經濟部 人權

明年1月1日起，壽險業者就要正式接軌IFRS 17（新版國際會計準則）以及ICS（保險資本標準）這二大會計新制度，除了壽險業在接軌新制的同時，正力拚能進一步搭配採取抗匯率波動的會計新制之外，「雙I」制度的接軌，影響的不只是壽險業者，也和保戶息息相關。因為會計制度直接攸關財報的編列，壽險業者將因應新的會計制度對財報的影響，作為未來開發及銷售各類保單的新準則。

