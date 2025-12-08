央行減發定存單 如放水3千億！預期利率不動、寬鬆先行

中央銀行第四季理監事會將於下周四（十八日）登場，市場普遍預期政策利率將維持不變，但資金面已提前轉向寬鬆。根據央行公開市場操作資料，自九月十八日第三季理監事會以來，截至上周五，央行定期存單（ＮＣＤ）累計減發三○五八億元，等於釋出超過三千億元市場資金。銀行主管指出，短期大幅減發，顯示央行在利率不動的情況下，已透過公開市場操作，讓寬鬆政策先行啟動。

金融圈人士分析，目前確實沒有降息需求，不過，市場資金分配不均，為了不讓部分產業「年關難過」，央行不願讓整體資金情勢過於緊俏，甚至有意採取寬鬆政策。

金融機構反映，十一月以來整體資金供給明顯增加，且央行在年底企業資金需求上升前，選擇讓定存單到期不等額續發，有助維持金融體系流動性平穩。

不過，對於未來政策利率方向，經濟學界看法分歧。富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，若美國聯準會明年啟動降息循環，台灣有需要適度調整利率，以避免台美利差大幅縮小，造成跨境資金敏感度升高。他認為，央行「明年上半年有降息的兩個半碼的可能」。

相較之下，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，台灣經濟成長仍具支撐力，加上通膨水準仍在央行目標區間，因此短期內「看不到央行急於降息的理由」。台新金控首席經濟學家李鎮宇則表示，是否降息仍需視出口與內需表現而定，目前推估「最快也要等到明年中後，條件才較為接近」。

金融圈人士認為，台美利差仍是央行利率決策的重要考量。若美國明年降息，而台灣持續維持現行利率，利差將快速縮小，可能引發資金回流亞洲、甚至重新配置於台灣市場，可能影響匯率及資本市場穩定，因此央行在利率政策上會更加小心。

降息時點明朗前，市場預期央行將延續現行基調：政策利率不動，但透過公開市場操作維持資金面偏寬鬆，避免艱困產業被抽銀根。

下周理監事會除了利率決策外，外界也關注央行對未來經濟狀況是否釋出新訊息，如果景氣及通膨預測仍如先前一般，呈現「景氣穩、通膨低」的格局，央行政策空間放大，國際利率變化就可能成主要影響央行後續利率政策的變數。