台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備

市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收斂、美元走弱，資金回流亞洲的速度恐將比過去更快，而新台幣歷來是相對容易受到熱錢衝擊的貨幣，央行高度警戒。

央行官員表示，在與美方簽署匯率聯合聲明後，央行對匯率的基本立場是，新台幣不會只往單一方向變動，市場必須看到「有升、有貶」的合理調整。官員說，匯率應反映實質需求與市場需求，央行的角色是在短期波動過度時進行調節，避免匯市因資金急進急出而失序。匯銀主管指出，在台美有共識下，央行調節會更為積極，尤其對可預期的熱錢浪潮，「央行更不會放任」。

市場普遍認為，新台幣今年底到明年初會面臨考驗。匯銀主管分析，一旦聯準會持續降息、美元走弱，市場預期美元指數跌到九十五，甚至八十九。如果央行下周理監事會又維持利率不變，台美利差縮小將使資金迅速回流，加上台灣半導體業可以說是ＡＩ時代的灘頭堡，熱錢最容易集中進入。「國際資金一動，新台幣恐怕是最早反應的。」交易員形容，只要美元轉弱，新台幣可能不是緩升而是「跳升」。

富邦金控首席經濟學家羅瑋預估，新台幣上半年可能落在廿九點八到卅點八元，下半年會擴大波動範圍到廿九點五到卅一元間震盪。

匯銀主管提醒，四、五月匯價曾跳空升值，但時空環境已變，央行應不致在讓匯價有單日大幅波動，若熱錢短時間大量匯入，應該還是會讓廠商有調節機會。但新台幣偏升恐怕還是未來方向，企業除了匯率避險外，市場操作也該多看央行態度。