國發會「創業大聯盟競賽」報名逾2800組 點燃創業風潮

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導

在推動全台創業風潮、打造更友善新創環境的目標下，國發會推動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，串聯中央與地方能量，鼓勵有志創業的團隊及109年1月1日後成立的公司踴躍參與。初賽報名已於11月30日截止，本次報名共收到2805組報名，展現本計畫已成為台灣規模最大的創業盛事，點燃創新創業風潮。

本次報名來自六都地區占71.16%，非六都地區占28.84%，貼近六都與非六都的人口分布比率，值得一提的是，全台非六都每一個縣市皆有參與，離島地區也有團隊投入，象徵創業能量早已突破都會圈，真正做到由城市向地方、由本島到離島遍地綻放，創業已成為全台共同的語言。

就報名的產業組別而言，「前瞻科技組」占32.98%、「消費生活組」占39.43%、「綠色永續組」占27.59%，分布大致均衡，呈現台灣新創的全方位關懷，在科技創新、永續發展與消費體驗等領域全面開花。

此外，這次報名中有1258組為尚未成立公司的團隊，占報名總數近五成，顯示「創業綻放—創業大聯盟競賽」已成功成為創業點火器，促使更多新創萌芽並勇於跨出第一步，這些團隊未來都將成為台灣創新動能、新一批創業公司的重要來源。

創投公會指出，初賽（書面審查）現正如火如荼展開，評審委員由創投及產學研專家組成，將依據創投標準，就創新性、商業模式可行性、市場拓展性、團隊潛力等面向進行審查，預計選出至多300 組入圍名單（六都及非六都各150組）。入圍團隊後續將進入第二階段輔導，包括：

一、線上進階輔導課程：強化創業所需的核心知識；二、商業計畫書 Bootcamp：透過實際演練打造具競爭力的商業計畫；三、業師輔導：業師提供客製化建議，協助團隊提升營運策略。

國發會表示，為提升創業成功率並協助新創快速成長，「創業綻放—創業大聯盟競賽」除提供至多100家獲獎公司創業支持金，亦將協助引介國發基金天使投資，爭取最高達1億元投資金額，協助具發展性的創業團隊加速茁壯。期盼透過此計畫為全台創業家打造「政府作靠山、創業不孤單」的支持環境，讓更多具潛力的新創事業在國內紮根、在世界綻放。更多競賽資訊請至計畫官網( https://startup.asvda.org.tw/ )瞭解詳情，或搜尋「創業大聯盟競賽」。

創業 大聯盟 天使投資

