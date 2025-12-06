台中跨業交流會31週年交接典禮 中小企業主共拚經濟

廣納近千名在地各行業企業主的台中市跨業交流會，舉行聯合交接典禮，由台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊，代表市長盧秀燕頒贈感謝狀與聘書予卸任及新任幹部，感謝中小企業為台中經濟發展所做的努力與貢獻，現場更舉辦趣味競賽及各組勁歌熱舞表演，調劑身心亦慰勞幹部們一年的辛勞。

黃于珊表示，跨業交流會自民國83年由工策會輔導成立，31年來持續運作，不僅每月辦理講座與例行活動，每年亦規劃大型跨組活動，包括爬山健行、名人講座及團體建設等，透過多元形式強化企業成長、人際連結，匯聚百工百業中小企業主發揮公民力量，成為市府與民間溝通的橋樑，是全台碩果僅存的重要資產，更是台中經濟成長的推動力量。

黃于珊強調，感謝中小企業主在各自領域努力耕耘，奠定台中亮眼的經濟表現。根據經濟部114年第3季統計，台中市在公司與商業登記家數、資本額等八項主要經濟指標中，有五項勇奪六都第一，自110年第2季起已連續18季蟬聯至少四項指標冠軍。

《天下雜誌》永續幸福城市調查，及《遠見雜誌》縣市永續競爭力調查中，台中經濟面向皆獲六都第二，充分顯示城市發展深受肯定。

立法院副院長江啟臣亦到場祝賀，他表示，台中產業以中小企業為骨幹，數十年來締造無數經濟奇蹟，奠定城市發展基礎。立法委員楊瓊瓔表示，市府團隊及民意代表將持續攜手企業因應全球局勢變化，打造台中成為企業投資首選與亞太最具競爭力的典範城市。

立法委員廖偉翔指出，針對美國關稅政策變化，市府團隊及民意代表共同協助業者拓展非美市場、參展接單，分散外銷風險，持續扮演企業堅實後盾，帶領台中穩健前行。

立法委員羅廷瑋也表示，工策會長期致力於媒合在地企業、促進異業交流，與產業的鏈接最接地氣，期盼跨交會攜手工策會持續拚經濟、創造更多就業機會，共同邁向「富市台中」的目標。