投資展望論壇12月11日舉辦 剖析趨勢迎向2026新局

經濟日報將於11日舉辦「經濟投資展望論壇─韌性2026」，邀請重量級財經學者解析並預測明年經濟趨勢，並由金融機構專業經理人、資深分析師剖析主要投資市場機會，協助企業與投資人做好準備，迎戰2026年的經濟新局。

「經濟投資展望論壇─韌性2026」將於11日上午9時45分於台大醫院國際會議中心201廳舉行，同時將揭曉由民眾票選出來第一名的「2026經濟關鍵字」。

這場論壇集結重量級財經人士，上午首場是台大經濟系名譽教授陳博志專題演講，講題是「企業全球布局和產業結構調整」；接著是國內智庫領導人的展望座談，主題是「2026年經濟大趨勢」，由中華經濟研究院院長連賢明、台灣金融研訓院院長高一誠、中研院經濟研究所所長張俊仁、台灣綜合研究院院長吳再益共同與談，由台灣經濟研究院董事長吳中書主持。

下午共四場講座。首先是經濟學家陶冬，主講「陶冬看2026」。第二場是中國信託商業銀行財富管理事業總處理財規劃部副總經理武于程，主講「領航2026前瞻投資新趨勢」。第三場是富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美，主講「解鎖2026韌性經濟新格局」。第四場由資深分析師許博傑，主講「2026股市展望」。

主計總處日前表示，受惠AI及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期，大幅上修今年全年經濟成長率至7.37%，創15年新高。

展望2026年，地緣政治風險仍舊存在，將如何改寫國際秩序，進而牽動主要國家財經政策，掀起市場波瀾，將是關注焦點；同時極速發展的AI，同時重塑市場的機會與挑戰；而利率與匯率波動如何影響資金流向，也都是投資布局不可忽視的關鍵問題。