11月出口熱估連25紅 財部估年增35％至40％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
進出口示意圖。圖／AI生成
財政部9日將公布今年11月出口統計。人工智慧（AI）商機持續活絡，帶動資料中心等基礎建設需求提升，加上科技新品拉貨效應發酵，以及進入歐美年終銷售旺季。財政部預估11月出口將落在555億至575億美元間，年增35％至40％，將為連續第25個月正成長。

財政部上月公布最新進出口統計，10月出口為618億美元、寫歷年單月新高，年增49.7％，為連續24個月正成長，強勁墊高的基礎，第4季出口有望再創新高，全年出口上看6,000億美元、提前刷新歷年新高，增幅挑戰三成。

財政部表示，10月出口表現主要有五大亮點，包括單月出口值首度突破600億美元，達到618億美元，創下歷史新頂峰；繼8月之後，台灣出口表現再度超越南韓；10月出口年增率高達49.7％，不僅是連24個月正成長，寫下近15年半以來的最大增幅；累計前十月出口達5,144.5億美元，提前刷新歷年紀錄，首次突破5,000億美元大關；出口暢旺帶動單月出超達225.8億美元，創下新高。

出口表現大驚奇，財政部歸納出四大因素，包含全球經濟展現韌性，基本面維持穩定；人工智慧及高效能運算等新興應用需求持續火熱，推升半導體與相關產業景氣；消費性電子新品上市的鋪貨效應持續發酵；傳統外銷旺季帶動出口動能。

10月出口主要貨品中，資通與視聽產品出口值改寫新高，大增1.4倍，電子零組件亦增27.7％，兩者共增73.17％，其餘貨類平均減少0.37％，以基本金屬及其製品受全球鋼市需求疲軟拖累，年減11.67％降幅較大，電機產品則因電源及電控裝置等出貨攀升，年增17.2％。累計1至10月，電子零組件、資通與視聽產品合占總出口比重達73.27％、年增48.47％，其餘貨類僅增17％。

出口國家部分，10月對主要市場出口齊揚，以對美國年增1.4倍、貢獻總出口增幅逾六成最多，對東協年增40％，對歐洲、日本、中國大陸與香港各增26.2％、19.8％、3.2％。累計1至10月對歐洲以外的四大市場出口均雙位數擴增，其中對美國增63.3％、寫近35年同期高點。

