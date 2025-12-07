聽新聞
國家投資2／公建經費2,883億 大幅加碼

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

除產業預算加碼，為刺激內需，邁向大公建時代，明年度公共設計畫經費共編列2,883億元，較今年度增加374億元，約增14.9％，財政支持大加碼；如加計營業與非營業特種基金3,821億元，共計6,704億元。

行政院預算書指出，明年度公共建設經費編列上，在均衡台灣重大建設架構下， 持續推動各項關鍵基礎設施，並通盤考量全國各區域內自然環境、競爭優勢及在地特色，以生活圈概念推動跨域整體性建設，更規劃出北中南東離島共計六大生活圈。

明年度預算增加，主要新增因應氣候變遷縣市河川及排水整體改善計畫147億元、TPASS行政院通勤月票執行計畫75.2億元、全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫60億元、無人載具產業發展統籌型計畫25.5億元，及增列台南海水淡化廠工程計畫（第一期）27.5億元、新竹海水淡化廠工程計畫23億元。

在所有公共建設計畫中又已經濟建設最多，編列2,672億元，占比39.8％；其次為交通建設2,232億元，占比33.3％；第三則是環境資源編列898億元，占比13.4％。剩餘的還有農業建設394億元、衛生福利設施150億元、教育設施108億元、文化設施87億元、都市及區域發展85億元及數位基礎建設78億元等，均為明年度主要公共建設計畫。

其中，經濟建設主要投入台電辦理離岸風電第二期、通霄電廠第二期更新改建、大林電廠燃氣機組更新改建外，無人載具產業發展統籌型等計劃也在其中；交通則聚焦在桃園機場第三航站區建設，以及台鐵整體購置及汰換車輛、國際商港未來發展及建設等。

